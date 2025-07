Paolo Vallesi lancia il videoclip de “L’isola il mare e te” che è stata la sua proposta di matrimonio

Pubblicato il video dell’ultimo inedito di Paolo Vallesi L’isola il mare e te, brano scritto durante l’esperienza da naufrago nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il brano arriva dopo In fuga verso il sole (Clodio Music/Believe). Entrambi i brani sono in radio e disponibili negli store e su tutte le piattaforme streaming.

Paolo Vallesi dichiara:

“Nella mia lunga vita artistica non avevo mai reso pubblico un fatto privato quale può essere una proposta di matrimonio. Questa la considero una cosa unica e irripetibile, ma quello che ho vissuto nei due mesi in un’isola sperduta, pur trattandosi di un programma televisivo, mi ha fatto pensare alle cose che davvero per me sono importanti, così è nata una canzone di getto, non programmata, come assolutamente non programmato”

e prosegue

“il fatto che l’avrei cantata a Sara e le avrei proposto di sposarmi a sua totale insaputa. Il motivo è semplice. Ho percepito un affetto enorme dalle persone al mio rientro e ho potuto leggere migliaia di commenti, tutti meravigliosi. Farmi conoscere da tutti, prima come persona che come artista, ha portato in me, nelle persone che mi conoscevano già ed in quelle più giovani che non sapevano chi fossi, un enorme ondata di affetto.

Mi è sembrato bello e ne sono ancora convinto (ed anche Sara dopo un primo momento di smarrimento ne è stata felice) condividere questo nostro momento intimo e personale con tutti coloro che mi seguono e mi hanno seguito e oggi ho deciso di condividere “L’Isola il mare e Te”, questa nuova canzone, nata inaspettatamente con il corpo dall’altra parte del mondo ma il cuore qui”

Paolo Vallesi – L’isola il mare e te – videoclip

Il videoclip sottolinea gli aspetti più intensi della recente esperienza di Vallesi all’Isola dei Famosi. Il regista Michele Vitiello attraverso uno stile cartoonesco a tratti empatico e a tratti evocativo ha voluto raccontare ciò che è stato visto e provato anche da chi ha seguito il programma televisivo da casa.

Il video è stato realizzato con la collaborazione di Niccolò Carosi e prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music.