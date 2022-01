Paolo Vallesi con “Canzone d’amore” anticipa l’uscita di due album

Paolo Vallesi torna sulle scene musicali con il brano Canzone d’amore, in programmazione radiofonica e in tutti i digital store dal 14 gennaio 2022. Il singolo (etichetta Clodio Music – distribuzione Believe) anticipa l’uscita del nuovo progetto artistico del cantautore.

Paolo Vallesi presenta così Canzone d’amore: “Nel titolo del brano che ho scelto per anticipare il mio nuovo progetto c’è già tutto. Ci sono le due parole che più ho voglia di sentire da un bel po’ di tempo a questa parte, sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo in cui si sente parlare sempre e fin troppo di tutt’altro. È l’anteprima di un grande lavoro, sicuramente il più importante della mia trentennale carriera, che vedrà la luce nel mese di marzo. Buon ascolto a tutti!“.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile online (potete vederlo qui) e realizzato con la regia di Matteo De Nicolò.

Con Canzone d’amore, Paolo Vallesi annuncia l’arrivo di un progetto musicale e artistico ambizioso. Si tratta di due album, di cui uno composto totalmente da brani inediti, mentre l’altro contiene i suoi successi interpretati in duetto con alcuni importanti artisti italiani. L’uscita di questi due album è prevista per marzo 2022.

Per news ed aggiornamenti, potete visitare i social di Paolo Vallesi: sito ufficiale, pagina Facebook e profilo Instagram.

Paolo Vallesi, il testo di Canzone d’amore

Capelli biondi e mentre dormi io mi lascio andare

e quella curva sulla fronte è l’orizzonte amore

scendo sulle ciglia

e ti accarezzo gli occhi

e mentre dormi ed io ti guardo

lasci che io li tocchi

E la collina del tuo naso sento sale piano

mentre scendo con un dito sposto via una ciocca

e lentamente si apre in un sorriso piano

la prima cosa che io ho visto è stata la tua bocca

E mentre dormi voglio solo dirti questo, amore

E mentre dormi voglio solo dirti…

Che tutte le paure tutte le paure le ore buie che ti spaventavano

Gli darò un posto dove poter stare

Ti proteggerò non ti faranno male

Perché sei il mio fine l’anima il confine

La mia parte chiusa e le mie estremità

Sei la mia terra su cui coltivare

Così mentre dormi resto lì a guardare.

Poi giù sul collo scendo ancora e sai che non mi freno

come marea che si ritira e scopre via il tuo seno

Ti sento respirare

Mio Dio che bel viaggio

se nei tuoi sogni sono un principe che con coraggio

si apre la sua strada col cavallo e con la sua armatura

combatte la sua guerra

e la sua spada è vera è pura

C’è strada ancora mi fermo e poi riparto

dalla pancia scendo e infine arrivo al mio traguardo

E mentre dormi voglio solo dirti questo, amore

E al tuo risveglio troverai….questa canzone

E tutte le paure tutte le paure

le ore buie che ti spaventavano

Gli darò un posto dove poter stare

Ti proteggerò non ti faranno male

Perché sei il mio fine l’anima il confine

la mia parte chiusa e le mie estremità

mentre intanto dormi io ti lascio stare

E al tuo risveglio troverai questa canzone d’amore.

E mentre intanto dormi io ti lascio fare

Al tuo risveglio troverai questa canzone d’amore

La tua canzone d’amore