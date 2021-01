E’ tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di Paolo Simoni Porno Società. Il brano sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali l’8 gennaio, giorno in cui il cantautore di Comacchio festeggerà il 36° compleanno.

Porno Società è il primo estratto dall’album di inediti piano e voce Anima che, pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music, uscirà l’8 gennaio.

L’artista, che il grande pubblico ricorda per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2013 con Le Parole e per il singolo Che Stress uscito l’anno successivo, non pubblica un album da tempo.

L’ultimo progetto discografico risale al 2016, anno in cui pubblicò per Warner Music l’album d’inediti Noi Siamo La Scelta anticipato dal singolo Io non mi privo (ne abbiamo parlato Qui).

Più recentemente Paolo Simoni ha scritto il brano Lettera interpretato da Gianni Morandi e contenuto nell’album D’amore D’autore e Davvero per Loredana Bertè, inserito nel disco Libertè.

Nel 2018, invece, il cantautore ha pubblicato il suo libro Un pesce rosso, due lesbiche e un camper (Compagnia Editoriale Aliberti), mentre nel 2019 è stato ospite dell’Infinito tour di Roberto Vecchioni.

PAOLO SIMONI PORNO SOCIETÀ

Porno Società è un brano dalle sonorità jazz con cui il cantautore emiliano-romagnolo ironicamente descrive la società occidentale che insegue le mode.