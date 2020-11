Paolo Meneguzzi torna con il brano intimo “Nel silenzio”

Nel silenzio è il brano con cui Paolo Meneguzzi torna sulle scene musicali dopo un periodo di assenza. Il singolo è negli store digitali dal 20 novembre; ed entra in rotazione radiofonica dal 4 dicembre 2020.

Con questo nuovo pezzo, il cantante mostra una dimensione intima e personale del suo vissuto. A volte una risposta che cerchiamo, un pensiero che sembra inafferrabile, un sentimento, una parola si nascondono proprio lì: nel silenzio. Inoltre, l’artista risponde così a tutti coloro che si sono domandati dove fosse finito negli ultimi anni: ha vissuto in compagnia della musica e dell’affetto dei suoi familiari.

A proposito di Nel silenzio, Paolo Meneguzzi dice: “Dopo tanta sofferenza e lontananza, ci troviamo insieme noi quattro a viverci: io, Linda, Leonardo e la musica”. “Ho potuto sperimentare in un brano dai suoni pop alternativi e innovativi. Quello che piace davvero fare a me, fare pop e sperimentare, osare, provare a differenziarmi, a evolvermi: in questo riconosco il mio stile, il vero e originale stile Meneguzzi”.

Nel silenzio si presenta come un brano pop singolare, nel quale si percepisce la passione del cantante per l’elettronica. Ma non solo. Il pezzo è caratterizzato da un mix tra suoni della natura, suoni analogici ed altri elettronici. Il ritmo è aggressivo, come un cuore vero che batte e che dà il tempo. Ed ancora, un coro di canti indiani, gocce d’acqua, cascate, versi di animali rendono particolare e innovativa questa nuova canzone di Paolo Meneguzzi.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube. Nel video, l’artista ha voluto osare con una sequenza di immagini dal concept un po’ “controtendenza”. Inoltre, ha deciso di mostrare un lato personale e privato della propria vita. Le immagini ritraggono un momento di intimità tra il cantante e chi ha di più caro al mondo, con l’intensità che solo un amore silenzioso può offrire. Qui di seguito potete vedere il video ufficiale di Nel silenzio.

Paolo Meneguzzi – Nel silenzio – Video

