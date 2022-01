Paolo Lewis, uno dei finalisti di Area Sanremo 2021 lancia il singolo: È l’amore che conta

Il cantautore romano Paolo Lewis ha lanciato il singolo È l’amore che conta, con cui è stato uno dei 56 finalisti di Area Sanremo.

“È l’amore che conta esprime il concetto di ‘finto ricordo’, ovvero il ricordare solo i momenti belli di una relazione o di un evento accaduto. Ma bisogna capire che c’è sempre un motivo se abbiamo deciso che qualcosa rimanesse nel passato e quindi stare molto attenti a non ritornare sui vecchi passi solo perché spinti da un ‘finto ricordo’. La canzone parla anche di uguaglianza e della libertà di amare chi vogliamo, perché l’amore non ha né genere né colore”

Paolo Lewis si presenta alla scena musicale italiana dopo una lunga gavetta a Londra.

Nel Regno Unito ha registrato sold out in celebri club londinesi e performance dal vivo ad eventi presentati dalla prestigiosa emittente BBC ed un EP d’esordio Proactive.

In Italia prima di È l’amore che conta ( 2021 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.) ha lanciato il singolo Lupo nelle favole.

Paolo Lewis – È l’amore che conta

Il singolo è un’energica, intensa e radiofonica pop ballad, dalle influenze folk–rock, caratterizzata da un ritornello cantabile, catchy, che rimane subito in mente e da una melodia sognante e delicata, ricca di colori e sfumature differenti.

Il brano racconta sia gli aspetti più belli dell’amore sia quelli più difficili e dolorosi da vivere, come ammetterne la fine andando avanti e cercando di dimenticare chi una volta amavamo e ora non riconosciamo più.

Conosciamo meglio Paolo Lewis

Paolo Lewis è un cantautore italiano influenzato da artisti come James Bay, Ed Sheeran e Lewis Capaldi.

Dopo aver abbandonato gli studi di Medicina a Roma, si è trasferito a Londra per inseguire il proprio sogno, quello di una carriera nel mondo della musica.

Inizia così a suonare inizialmente agli open-mic, di fronte ad un ristretto pubblico, per poi fare sold out, dopo una lunga gavetta, in celebri club londinesi come il Notting Hill Arts Club e il Cargo, cantando inoltre ad eventi presentati dalla prestigiosa emittente BBC.

I primi singoli dell’artista, Warrior From Mars e The One Chance, colpiscono l’attenzione delle radio londinesi e permettono a Paolo di firmare un contratto con il distributore AWAL.

Con AWAL rilascia il suo EP di debutto, Proactive, che raggiunge la Top 8 di iTunes Italia e la Top 22 di iTunes Regno Unito, entrando in classifica anche in paesi come Cina, Lussemburgo e USA.

Paolo Lewis successivamente scrive e canta i brani della colonna sonora del film Dirty Sexy Saint, diretto dalla regista e produttrice Tosca Musk, sorella del celebre Elon Musk.

Nel marzo 2020 l’artista parte per l’Italia, con un volo last-minute, per tornare a casa prima che la situazione peggiorasse.

Inizia così a presentarsi all’industria musicale italiana e pubblica il brano Ti Amavo, che raggiunge i 150 MILA ascolti.

Questo gli permette di essere notato dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con cui pubblica i singoli Lupo Nelle Favole e È L’Amore che Conta, con cui è tra i 56 brani finalisti di Area Sanremo 2021.