Paolo Conte Concerti

Sarà al cinema il 28, 29 e 30 settembre il docufilm Paolo Conte Via Con Me, realizzato con la voce narrante di Luca Zingaretti. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia è un progetto ambizioso che promette di raccontare anche lati inediti dell’artista astigiano (Ne abbiamo parlato Qui). E’ ora stata annunciata l’uscita di una nuova e particolare versione dell’album Concerti (Nar International / BTF).

Uscirà il 2 ottobre in doppio vinile da collezione e in edizione limitata Crystal Clear Vinyl, il primo leggendario album dal vivo dell’artista che uscì nel 1985.

Due imperdibili LP – 12’’ 180 gr., per la prima volta pubblicati in vinile cristallo, per valorizzare ancora di più la qualità sonora originale. Ulteriore plus di questa esclusiva ripubblicazione è la presenza della replica fedele (70×100) della locandina originale del concerto di Parigi.

Il disco contiene 21 brani registrati da Paolo Conte durante la tournée che fece tappa al Théâtre de la Ville di Parigi, al Teatro alle Vigne di Lodi e al Teatro Morlacchi di Perugia tra il marzo e il maggio del 1985.

PAOLO CONTE CONCERTI

L’album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia.

Le canzoni di questo doppio 33 giri ripercorrono la già vasta carriera cantautorale di Conte.

Durante la storica tournée, che fu molto apprezzata anche dalla critica internazionale, suonarono Antonio Marangolo (sassofono), Ellade Bandini (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Mimmo Turone (tastiere) e Jimmy Villotti (chitarra).

Questa la tracklist di Concerti.

Disco 1

Lato A: Lo zio, Sono qui con te sempre più solo, Come di, Dal loggione, La ricostruzione del Mocambo, Via con me.

Lato B: La fisarmonica di Stradella, La topolino amaranto, Alle prese con la verde milonga, Parigi, Diavolo rosso.

Disco 2

Lato A: Hemingway, Bartali, Un gelato al limon, Una giornata al mare, Il nostro amico Angiolino

Lato B: Onda su onda, Sotto le stelle del jazz, Azzurro, Boogie, Genova per noi.