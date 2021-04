Paola Turci rivela a Le Iene: “Ho baciato Vasco Rossi appassionatamente dopo un suo concerto”

Il 6 marzo è andata in onda una nuova puntata de Le Iene che ha visto protagonista in uno dei loro crudeli scherzi la cantautrice Paola Turci.

Lo scherzo, durato nella realtà per ben tre mesi, faceva credere alla Turci che la nipote, fidanzatasi con un losco individuo fosse finita, raggirata da quest’ultimo, a fare scatti promozionali per un caseificio con pagamento in nero. Nel durante dello scherzo la Turci, furiosa per la situazione, si è fatta però sfuggire un gossip inedito che la riguarda e vede coinvolto il Blasco nazionale.

Paola Turci e Vasco Rossi

La cantautrice infatti ha rivelato di aver baciato molti anni fa Vasco Rossi. Non un innocente bacio ma un vero e proprio “limone” come sottolineato dalla Gialappa’s .

Intervistata, in collegamento dopo la messa in onda dello scherzo, da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino la cantautrice si è vista messa alle strette dal presentatore che ha insistito per farsi svelare i dettagli di questo bacio…

“Vasco mi ha scritto una canzone e, alla fine di un suo concerto, sono andata a salutarlo e ci siamo baciati appassionatamente e basta. È stato il primo e ultimo cantante che ho mai baciato“

Il brano scritto da Vasco Rossi per Paola Turci si intitola Una sgommata e via ed è stato pubblicato nel 1995 nell’album omonimo, un disco pubblicato a due anni di distanza dall’incidente automobilistico che la vide coinvolta e che rappresentò per la Turci una vera e proprio rinascita artistica con virate verso sonorità rock accompagnate da testi grintosi.