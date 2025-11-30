Paky dà voce a un intero quartiere con il nuovo album “Gloria”

In uscita venerdì 12 dicembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, Gloria è il nuovo progetto discografico di Paky, che torna con un disco che non ha bisogno di spiegazioni.

Gloria è infatti un ritorno che si sente prima ancora di ascoltarsi. È l’eredità di un percorso iniziato dal basso, forgiato nella mancanza e nella rabbia, che è poi cresciuto fino a diventare un manifesto collettivo.

Ed ecco che, se “Salvatore vive” è stato il grido di un’intera generazione, Gloria rappresenta il passo successivo: è la voce di un quartiere, di chi vive senza santi né miracoli, di chi corre sapendo che la strada ti chiede sempre più di quanto restituisce.

“Abbiamo perso tutti qualcosa in questa vita. E anche io… è da tutta la vita che perdo. Salvatore. Salvatore vive. Questa frase oggi la leggo sui muri, sulle maglie, sui dischi. Ma ‘Salvatore vive’ è una bugia.

Anche ‘Dio c’è’ è una bugia. Dio non c’è in questi palazzi. Dio non c’è in questa case. Dio non c’è in queste strade. Più volte ho toccato il fondo, senza mai riuscire a portare un po’ di sabbia su. Ho passato la vita intera a correre, per cercare anche io la gloria, questa fottuta gloria”.

Queste le parole pronunciate da Paky nel trailer di Gloria, che si apre con una tempesta, tra fulmini, pioggia e una città sospesa tra ciò che è reale e ciò che è simbolico. Il viaggio prosegue poi dentro una chiesa, un luogo sacro che diventa, al tempo stesso, simbolo di perdita e rivelazione.

È qui che, durante il funerale dello zio Salvatore, Paky legge una sorta di elogio funebre, ritornando al momento dell’incidente e mettendo in discussione – una volta per tutte – la frase “Salvatore vive“, così come “Dio c’è“, perché “è una bugia“.

PAKY ANNUNCIA L’USCITA DI “GLORIA”

Anticipato dal singolo HD, che dà voce a chi vive ogni giorno tra destino e condanna e sa che la strada ti attrae anche se ti ha tradito, Gloria sarà disponibile sia in digitale che nei seguenti formati fisici (qui il pre-order):