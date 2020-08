Paky Maione torna con il suo brano estivo “Il sapore dell’estate”

Paky Maione è il nome con cui Pasqualino Maione ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto discografico. Il cantante è già noto al grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2007/2008. Quell’edizione venne vinta da Marco Carta, mentre al secondo posto si piazzò Roberta Bonanno. Pasqualino si classificò terzo.

Dopo aver partecipato al talent, Paky ha pubblicato il cd Io sarò lì con te il 16 gennaio 2009, esordendo anche come autore. Negli anni successivi la sua carriera musicale prosegue tra nuovi singoli e tour live. L’ultimo brano rilasciato è Ti voglio ora, presentato a Domenica In il 16 settembre 2018. Oltre alla musica si è dedicato anche ad esperienze televisive (nel 2011 fa parte della band di Domenica 5) e radiofoniche (conduttore su Radio Punto Zero nel 2011/2012 e su Radio Antenna Uno nel 2016).

Adesso, il cantante napoletano (classe 1984) torna sulle scene musicali con un nuovo brano estivo dal titolo Il sapore dell’estate. Per l’occasione, ha scelto anche un nuovo nome d’arte: Paky. Così lo chiamava simpaticamente Maria De Filippi. Il singolo è in radio e negli store dal 24 luglio 2020.

Il sapore dell’estate è un brano dalle sonorità elettropop con la cassa in quattro. Si tratta di un pezzo fresco e a tratti malinconico, che racconta appunto i sapori della stagione estiva. Quei sapori che sono associati ai ricordi e agli amori che l’estate porta con sé. Si tratta di una sorta di “l’estate sta finendo 2.0“, come la definisce lo stesso Paky.

L’artista torna sulla scena musicale con un’immagine completamente diversa, più ammiccante e sicuramente più matura rispetto ai giorni di Amici. Si propone anche in una veste diversa: non solo come interprete, ma anche come autore. Il sapore dell’estate è stato composto da Paky Maione insieme a Nunzio Marzulli.

Il brano esce per la giovane etichetta Visory Records Suisse, sorella svizzera di Visory Records di Joe Tiseo che quest’anno ha portato al successo Random con Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa. In particolare, Alessandro Saiani ha creduto nelle potenzialità di Paky e del brano.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, prodotto dalla Bellissima Music Production, con la regia di Ugo Lungo insieme a Oscar Boschi e Davide Manieri per le riprese aeree. La clip, girata interamente a Cesenatico, vede come protagonista lo stesso Paky. Accanto a lui, ci sono le ragazze e i ragazzi del talent scout di modelle Carmelo Tornatore oltre ad alcune star del web e della tv come Sandra Trengia, Ilaria Zaccagnino, Ginet Evangelisti e Virginia Manieri.

Paky Maione – Il sapore dell’estate – Video

Per ulteriori news e per seguire Paky Maione, potete visitare il suo profilo Instagram.