Pablo America: fuori il singolo di debutto “Noi Non Siamo Il Punk”

E’ uscito Noi Non Siamo Il Punk, il singolo di debutto di Pablo America, che fa così il suo esordio grazie a Maciste Dischi.

Noi non siamo il punk (Maciste Dischi / Virgin Records Italia / Universal Music Italia) presenta la prima delle due anime che si nascondono dietro il nome di Pablo America e anticipa una sorpresa in arrivo prossimamente.

“Stavo mangiando salmone al vapore e Alessandro mi dice dal niente ‘Noi non siamo il punk che lavora in banca’. Ho dovuto scriverci una canzone per digerire il salmone e per diluire tutta quella potenza. La quattro formaggi con sopra la salsiccia è punk, un tassista che ti fa il medio ma tu gli sorridi, questo è punk.”

Queste le parole di Pablo America per descrivere la genesi del nuovo singolo.

PABLO AMERICA

Pablo America è un cantautore, produttore e… Uber driver.

È nato a Torino negli anni ’90, ma vive da anni nelle Marche in campagna. Canta e produce le sue canzoni con una chitarra, una tastiera e un computer.

Prima di dedicarsi unicamente alla musica, fino a marzo di quest’anno, Pablo ha lavorato come Uber driver collezionando tra Roma e Milano oltre tremila corse che sono state come lui stesso ammette: “forse, la migliore ispirazione per le mie canzoni“.

Il suo è un pop realista che stringe però a denti stretti una sensibilità gigante dai risvolti psichedelici, alimentata da un’abissale urgenza di coralità.