E’ uscito in radio e negli stores digitali il 18 settembre Neanche Fosse la Serie A, il nuovo singolo del siciliano Orofino.

Il pezzo arriva dopo il brano Scrivimi Quando, uscito subito dopo il lockdown.

La data di pubblicazione di Neanche Fosse la Serie A non è poi casuale. Il weekend scelto è proprio quello in cui ricomincia il campionato di calcio che fino a qualche anno fa era considerato il più bello del mondo.

Adesso è vostro, il mio omaggio a due grandi capitani della serie A, a due grandi telecronisti. Un ricordo di quella notte che da ubriaco in pista immaginavo di essere in un grande stadio.”

Questo il messaggio postato sui social da Orofino, che nella canzone mette a confronto l’occasione persa con una ragazza e una partita di calcio persa allo scadere del tempo.

Durante la fase creativa sono state inserite, quasi per caso, delle telecronache nei ritornelli. Poi però Orofino non è riuscito più a pensare alla canzone senza le voci di Pardo e Compagnoni.

“Ho deciso di lasciarli definitivamente sui ritornelli come omaggio a due grandi capitani della Serie A e a due grandi telecronisti .

Neanche fosse la Serie A è un brano scritto alla fine di una serata in discoteca. Rimane solo il ricordo di una notte magica, come se la pista diventasse per un momento una grande partita di calcio.”