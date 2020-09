Ornella Vanoni Oggi Le Canto Così

In occasione del Record Store Day 2020 sono due le pubblicazioni che riguardano Ornella Vanoni. Il 26 settembre è uscita la raccolta di brani del repertorio jazz Ornella & Duetti, Trii e Quartetti (ne abbiamo parlato Qui), mentre il giorno precedente è stato pubblicato il cofanetto Oggi Le Canto Così (Nar International / distribuzione Warner Music).

Ornella la scorsa settimana ha spento 86 candeline, postando sui social una foto e un messaggio.

“Questo martedì niente aperitivo con le ragazze di Corso Garibaldi. Oggi è il mio compleanno e mi incateno alla mia famiglia.”

ORNELLA VANONI OGGI LE CANTO COSÌ

Si tratta della raccolta completa delle quattro straordinarie compilation Oggi le canto così, originariamente pubblicate nel 1979, 1980 e 1982, e ora per la prima volta raccolte in un unico box formato CD da collezione, con una grafica del tutto inedita.

Il primo volume raccoglie i maggiori successi della Vanoni pubblicati da Ricordi e Ariston fino al 1979, incluse alcune personali reinterpretazioni.

Il secondo è dedicato a Gino Paoli e Luigi Tenco. A eccezione de Il cielo in una stanza, qui proposta per la prima volta, contiene alcuni loro pezzi che Ornella aveva già inciso nella sua carriera.

Il terzo volume, del 1982, contiene Le canzoni della mala, qui riarrangiate.

Infine conclude la serie il volume 4 con le reinterpretazioni di altri grandi successi della cantante e brani storici e popolari.

OGGI LE CANTO COSÌ – tracklist

Volume 1

Domani è un altro giorno

L’appuntamento

Cercami

Tristezza – per favore va’ via

La musica è finita

Albergo a ore (Les amants d’un jour)

Innamorati a Milano

Un’ora sola ti vorrei

Tu si na cosa grande

L’amore è come un giorno

Volume 2

Me in tutto il mondo

Che cosa c’è

Senza fine

Mi sono innamorata di te

Il cielo in una stanza

Vedrai vedrai

Ragazzo mio

Sassi

Io si

Lontano Lontano

Volume 3 – Le Canzoni della Mala

Ma mi

Le mantellate

La zolfara

La sirena

Hanno ammazzato il Mario

Canto di carcerati calabresi

Il disertore

Ti butto via

La giava rossa

Volume 4

Dettagli

Il tempo di impazzire

Che barba amore mio

Io ti darò di più

Non andare via

Una ragione di più

Roma nun fa’ la stupida stasera

Resta cu’mme

E così per non morire

Eternità