Ornella Vanoni senza freni a Che tempo che fa: "Non capisco perché la promozione in Italia è gratis..."

Ornella Vanoni ieri è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare il Repack del suo ultimo album di inediti, Unica Celebration Limited Edition 2022, uscito lo scorso 26 novembre.

Questa nuova versione dell’album uscirà in cd, vinile e triplo cd + dvd. Quest’ultima versione contiene, oltre al disco Unica, un CD singolo con il brano dell’estate Toy Boy con Colapesce e Dimartino, 1 CD con le Intimate versions di alcuni brani realizzati con Francesco Gabbani, Renato Zero, Giuliano Sangiorgi e Pacifico, il DVD con il docufilm ESSERE ORNELLA che racconta il backstage della registrazione dell’album e interviste, e il Booklet con Foto inedite in studio.









Ornella Vanoni a Che tempo che fa

Sincera, schietta e con nessuna voglia di essere forzatamente simpatica (finendo per risultarlo comunque) Ornella ha esordito nell’incontro con Fazio con un “Non so se arrivo a Natale…” per poi continuare così: “Ho 87 anni. Nella vecchiaia devi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi”.

Il colpo di grazie la Vanoni lo ha dato quando ha tirato una stoccatina alle ospitate gratuite a fine promozionale…