ORLVNDO dopo la vittoria al BMA 2022 torna con il singolo “Anima mundi”

ORLVNDO Anima mundi testo del nuovo singolo del cantautore fresco vincitore del BMA – Bologna Musica D’Autore 2022.

Orlando Capasso, classe ’99, continua il suo percorso musicale atto a fondere suoni R&B, Pop e Rap senza mai tralasciare l’importanza dei testi.

A giugno scorso è uscito l’ultimo singolo in ordine temporale del cantautore, L’Italia e la Corsica, brano che è stato presentato dal vivo per la prima volta in apertura al concerto di Fulminacci, e che lo ha visto entrare nelle playlist editoriali di Spotify “anima R&B” e “Caleido“.

L’esperienza degli scorsi mesi con il BMA gli ha inoltre permesso di esibirsi in 5 concerti tra Milano, Bologna e Cervia, insieme a Fulminacci, Laila Al Habash, ISIDE e Davide Shorty.

Ora è il momento del nuovo singolo fuori con distribuzione Ada Music Italy, Anima mundi.

Il pezzo è stato scritto dallo stesso artista e prodotto da Moonet. L’incontro tra i due artisti è nato proprio al BMA e si è concretizzato con la voglia di creare qualcosa insieme, facendo incontrare due mondi molto simili tra loro.

Ecco come racconta il Anima mundi Orlvndo:

“Il termine latino “anima mundi” indica l’Anima del mondo assimilata a un unico organismo vivente, che impersonifico in una ragazza dalla quale cerco di scappare – racconta Orlvndo – Io e Moonet abbiamo cercato di descrivere questa voglia di fuggire in maniera nostalgica e ricca di attitude, completamente suonata, fresca e malinconica“.

ORLVNDO ANIMA MUNDI TESTO

Ho il cuore a metà

ma in ‘sto letto siamo in due

e tu piangi, sì da un’ora, si è da un’ora che son via

e non ho più un’emozione

tante volte non ho un nome

ho quel vizio di buttarmi via, buttare le persone

Non provo più nulla

nella testa ho la giungla

cresciuto senza madre, quindi non mi tocchi, il cuore si autoculla

io vorrei solo sentirmi più umano

sbagliare essere usato

amare senza tatto

se ti senti sola rimani lì

Che vorrei solamente andare fuori casa

vorrei solamente suonare alla tua

strapparti i vestiti e non chiedere scusa

e non voltarmi più se poi sarò in fuga

Anima mundi

il futuro, il presente, i ricordi

me li rubi come gli orologi

chi ti scorda dentro questi occhi

vorrei solo strapparteli via

stasera ti senti mia

ed io mi sento un po’ Giuda

già non ti vorrei più qui

Vorrei solamente andare fuori casa

vorrei solamente suonare alla tua

strapparti i vestiti e non chiedere scusa

e non voltarmi più se poi sarò in fuga

Vorrei solamente andare fuori casa

vorrei solamente suonare alla tua

strapparti i vestiti e non chiedere scusa

e non voltarmi più se poi sarò in fuga

Ho gli occhi come plastica

questo amore è come i tre segreti a Fatima

non serve matematica

no, no

Io voglio voltare pagina,

scoparti e andare all’aldilà

Se scompaio

poi passerà

Le tue mani

ora toccano da lontano

ti amo a salvadanaio

dammi tutto e poi rompiti che

Vorrei solamente andare fuori casa

vorrei solamente suonare alla tua

strapparti i vestiti e non chiedere scusa

e non voltarmi più se poi sarò in fuga

Foto di copertina di Laura Ligabue