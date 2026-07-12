ORLANDO torna con un nuovo capitolo del suo percorso discografico; è disponibile Americanata, il nuovo singolo pubblicato per Carosello Records, un brano che affronta una delusione sentimentale con un tono leggero, senza rinunciare all’ironia e al valore dell’amicizia.

Scelto da VEVO Italia tra gli artisti del programma Newcomers 2026, il cantautore veneto continua così il percorso iniziato con La maglia dei Guns, La vita completata e Solo per salvarmi, confermando una scrittura che parte dalla quotidianità della provincia.

ORLANDO, chi è il cantautore scelto da VEVO Italia tra i Newcomers 2026

Orlando Capasso, in arte ORLANDO, è originario di Villafontana, piccolo paese del Veneto che ispira gran parte del suo immaginario musicale e visivo. Nelle sue canzoni racconta la vita di provincia con uno stile diretto, influenzato dal cantautorato pop italiano degli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Dopo aver scelto di semplificare il proprio nome d’arte, passando da ORLVNDO a ORLANDO, ha inaugurato una nuova fase artistica con l’ingresso nel roster di Carosello Records. A gennaio 2026 è stato inoltre selezionato da VEVO Italia tra gli artisti del programma Newcomers 2026, dedicato alle giovani promesse della scena musicale.

Americanata : il nuovo singolo tra ironia e amicizia

Al centro del brano c’è una delusione d’amore vissuta da uno dei componenti della banda, il gruppo di amici che accompagna spesso ORLANDO anche nella sua comunicazione sui social. Piuttosto che soffermarsi sulla sofferenza, il singolo sceglie un registro leggero: una serata insieme, qualche risata e la convinzione che ogni storia possa lasciare spazio a un nuovo inizio.

“‘Americanata’ parla di una delusione d’amore di uno di noi, uno della banda. Abbiamo esorcizzato il momento come si fa sempre: con un amaro, una canzone e due risate. Il titolo è un riferimento a tutte quelle storie d’amore dei film e delle serie teen americane, dai film di Disney Channel fino a esempi più recenti come Off Campus, di cui sono un grande fan. Sarà colpa dell’estate, ma avevo proprio voglia di fare qualcosa di leggero e lasciar trasparire questo lato di me. Nella quotidianità sono un ‘preso bene’, mi piace non prendermi troppo sul serio per affrontare le giornate”.

Il titolo richiama proprio quell’immaginario sentimentale tipico delle produzioni teen americane, utilizzato come chiave ironica per raccontare una vicenda che, anziché trasformarsi in un dramma, trova una conclusione serena grazie al sostegno degli amici.

Il percorso artistico di ORLANDO

Con Americanata prosegue il percorso iniziato nell’autunno del 2025 con La maglia dei Guns, primo singolo pubblicato dopo l’ingresso in Carosello Records. Nei mesi successivi sono arrivati anche La vita completata e Solo per salvarmi, tappe che hanno accompagnato la crescita artistica del cantautore.

La scelta di alternare momenti più introspettivi a brani dal tono leggero conferma la volontà di raccontare la quotidianità senza seguire un’unica direzione stilistica, mantenendo sempre al centro un linguaggio semplice e immediato.

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Immagine di copertina di Vito De Laurentis