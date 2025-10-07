Orlando torna con “La maglia dei Guns”: un singolo tra malinconia, amore e provincia

ORLANDO, cantautore del veronese classe 1999, torna con un nuovo singolo dal titolo La maglia dei Guns, in uscita venerdì 10 ottobre per Carosello Records. Questo brano segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera e il suo ingresso ufficiale nel roster della storica etichetta.

Originario di Villafontana, un piccolo paese immerso nella natura, Orlando Capasso – questo il suo nome completo – si è fatto conoscere con Canada, brano diventato virale su TikTok per la sua scrittura diretta e la capacità di raccontare la provincia con sensibilità e autenticità. Nella sua musica convivono malinconia, ironia e quella leggerezza disincantata tipica di chi sa osservare il mondo senza mai smettere di sognare.

“La maglia dei Guns”: una confessione d’amore sospesa tra nostalgia e coraggio

Nel nuovo singolo, Orlando racconta un amore che non ha fatto in tempo a diventare storia, costretto a fare i conti con le regole non scritte della vita di provincia, dove spesso bisogna andarsene per non esserne inghiottiti. La maglia dei Guns ’n’ Roses diventa così il simbolo di un legame profondo tra due anime affini, unite da un sentimento autentico ma mai vissuto davvero.

“Per me è un pezzo profondamente malinconico, ma che arriva come una carezza, non come un pugno. Perché è un amore giovane, e finché siamo giovani, con l’amore possiamo ancora giocarci un po’. È quel tipo di amore che, in fondo, abbiamo vissuto tutti almeno una volta. Spero solo che, ascoltandola, qualcuno possa chiudere gli occhi, lasciarsi trasportare e magari trovare un attimo di coraggio“.

TESTO LA MAGLIA DEI GUNS – ORLANDO

Menomale

Che me la prendo come viene.

Ho scritto “vendesi” sul mio futuro

e ti penso anche quando, nel letto,

c’è qualcuno.

Mi fa bene

non pensare a quello che conviene.

Ricordi cento sere, in quattro gatti,

urlavamo nei campi: “C’è nessuno?”

Mi sono detto: passerà,

l’ultima volta,

dieci volte fa.

A te come va?

Sulla strada di casa mi sei scappata.

Cambia il mondo, ma tu non sei mai cambiata

e la voglia di noi non ti è mai passata.

Dimmi tu,

la rivuoi, la rivuoi

quella maglia dei Guns?

Testo completo in arrivo

Con La maglia dei Guns si apre ufficialmente la nuova fase artistica di Orlando, che abbandona la vecchia grafia ORLVNDO per tornare a un nome d’arte più diretto e personale. Una scelta simbolica, che rispecchia il desiderio di autenticità e crescita artistica, anticipata da un video ironico pubblicato sui social in cui annuncia la sua “trasformazione”.

L’ingresso nel roster Carosello Records rappresenta per l’artista un passaggio importante: un nuovo punto di partenza per consolidare il suo percorso e continuare a costruire un linguaggio musicale in equilibrio tra introspezione e leggerezza.