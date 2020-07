Onnie pubblica “Resto qui” e annuncia un nuovo singolo

Onnie torna con il nuovo singolo Resto qui il primo inedito con uscita discografica sotto Visory Records, edito da Thaurus publishing srls e Jt communication, prodotto da Andrea Roma e Devote. Il brano ha già raggiunto 50k streaming su Spotify. Il brano ha un sound molto sofisticato e ipnotico lontano dalle atmosfere estive di questo periodo, ma entro la fine dell’estate la cantante tornerà con il nuovo singolo Bla bla bla, che avrà un sapore più fresco, dinamico e frizzante rispetto a Resto qui.

La cantante ha così descritto il nuovo singolo Resto qui:

“In Resto qui parlo di una mia esperienza personale che ho voluto condividere perché penso che in tanti possano rispecchiarsi in questo tipo di amore.

Ci troviamo nell’era della non-comunicazione, l’era di chi si nasconde dietro uno schermo e si fa spesso influenzare dalle dinamiche relazionali che possono confondere ed offuscare la realtà.

Io per tanto tempo sono caduta in questa trappola, questa canzone mi ha aiutata molto, sono riuscita a prendermi gioco delle mie paranoie e delle mie insicurezze buttandole fuori, trascrivendole in musica.”

CONOSCIAMO Meglio onnie

Giulia Bellanzoni, in arte Onnie, nasce a Ravenna nel 1993. Si diploma alla Bernstein school of Musical Theatre, in canto danza e recitazione, per interfacciarsi in un primo momento con il mondo della commedia musicale, prendendo parte al musical “Grease”, con la Compagnia della Rancia, e proseguendo come ballerina e attrice in diversi videoclip e spot pubblicitari.

L’avvicinamento alla sfera cantautorale è avvenuto in maniera graduale, inizialmente infatti Onnie aveva accantonato l’idea di cantare come solista, ma come ha affermato in una recente intervista:” È stata la vita a farmi cambiare idea, dopo un grave incidente al ginocchio avvenuto sul palco durante una replica di Grease, sono dovuta rimanere ferma a casa per 6 mesi. Non avevo altra scelta che scrivere o cantare, è stato lì che ho scoperto un altro modo per esprimermi, con un tipo di canto molto più intimo e imperfetto.”