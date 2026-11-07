Onlyseba pubblica venerdì 13 novembre 2026 il nuovo singolo Farfalle, che segna il suo ritorno discografico dopo circa due anni lontano dalle pubblicazioni. Il brano è distribuito da Orangle Records, con Mendaki Publishing per l’edizione.

Onlyseba, Farfalle racconta le emozioni che si fa fatica ad ammettere

Farfalle racconta le sensazioni difficili da spiegare, quelle che si agitano dentro di noi e che facciamo persino fatica ad ammettere. Le farfalle sono l’immagine delle trasformazioni interiori e del coraggio necessario per lasciare che emergano.

Per Onlyseba il singolo apre una nuova fase: non solo una nuova uscita, ma il primo passo di un progetto che vuole sviluppare con altre canzoni e altri racconti.

Il singolo, che dura 2 minuti e 51 secondi, è stato scritto e composto da Damiano Zannetti, con il mastering curato da Brucaliffo Studio.

Chi è Onlyseba, il cantautore toscano tornato dopo circa due anni di pausa

Onlyseba, all’anagrafe Sebastiano Agresta, è un cantautore toscano. Le sue canzoni nascono per raccontare emozioni, esperienze personali ed episodi di vita quotidiana, dando voce a fragilità, relazioni e cambiamenti.

L’approccio dell’artista mette al centro le parole, le melodie e la sincerità di ciò che vuole comunicare. Onlyseba unisce una scrittura da cantautore con un’apertura verso sonorità differenti. L’artista dichiara: “La musica diventa uno spazio in cui raccontarsi senza filtri, e dare forma a ciò che spesso resta dentro.”