Mandark ha pubblicato venerdì 6 novembre il nuovo album Amore Automa, otto brani usciti per Supernova Group che raccontano una Roma smarrita e degradata. Il disco è stato anticipato dal singolo Bella Persona, che ne ha già introdotto le atmosfere.

Mandark, Amore Automa racconta una Roma degradata e i viaggi in Asia

Sullo sfondo dell’album domina una Roma smarrita e segnata dal degrado, lontana dalle classiche immagini delle cartoline. Nei brani emerge una realtà cruda e indifferente, in cui la durezza diventa una difesa che non riesce comunque a cancellare le fragilità personali.

Per Mandark i viaggi in Asia hanno rappresentato una via di fuga da questa dimensione opprimente. L’esperienza in Oriente gli ha permesso di ritrovare se stesso attraverso un nuovo sguardo e riscoprire la voglia di fare musica dopo anni di stop.

L’artista spiega: “In Asia, principalmente in Cina, ho visto lo scontro tra la cultura della tradizione e il mondo nuovo, e soprattutto ho colto lo scarto che ha permesso a tanti giovani di poter conciliare il peso del passato con il mondo contemporaneo. Lo shock generato dalla distanza tra passato e presente ha portato i giovani cinesi a reinterpretare la tradizione, creando una nuova identità culturale urbana.”

Mandark prosegue: “Un movimento che ha coinvolto arte, musica e tecnologia. In qualche modo sono riusciti ad eliminare la distanza tra AMORE e AUTOMA, ad uscire dall’immobilità e dal meccanicismo delle azioni e delle relazioni.”

La ricerca sonora di Amore Automa tra urban, trap-metal e rock alternativo

In Amore Automa il contrasto tra luce e buio viene raccontato con parole come notte, nero e vuoto e attraverso un mix di stili musicali. Le basi urban si intrecciano con le asperità della trap-metal e arrivano a sfiorare il rock alternativo, per accompagnare la tensione del racconto senza smussarne gli spigoli.

Con questo album la musica è uno spazio di confronto diretto con se stessi: accettare il peso delle verità più scomode permette di arrivare a sognare lo skyline di Shanghai.

Per la copertina di Amore Automa, realizzata senza l’uso dell’intelligenza artificiale, Mandark ha creato un’immagine ispirata alla Pietà di Michelangelo, simbolo estetico che unisce morte e vita, dolore e salvezza.

Chi è Mandark: dalla trap romana al team di Supernova Group

Mandark, all’anagrafe Mattia Cesarini, è un artista romano classe 2002. Nel 2016 si avvicina alla musica con l’hip-hop e la trap, folgorato anche dalla scena romana di quell’anno. Crack Musica della Dark Polo Gang, uscito proprio nel 2016, resta una reference della sua estetica.

Negli anni il suo stile si evolve, partendo dal lol-rap fino a raggiungere sonorità rock e pop punk, senza però abbandonare quelle trap. Nel 2020 pubblica in maniera indipendente il suo primo EP Guai, mentre nel 2021 rilascia l’EP Brividi distribuito da Bombadischi.

Nel 2022 Mandark pubblica con Carosello Records tre singoli con i rispettivi videoclip: Umano, Lola e Dio. Nel 2024 esce l’EP Forte, mentre i singoli Forte e Mille ferite sono usciti il 31 ottobre 2023 e il 5 gennaio 2024.

Dal 2023 Mandark fa parte di Supernova Group, con cui pubblica il singolo Bella Persona e l’album Amore Automa. Nella moda ha collaborato con marchi come Richmond, Nike, Coltorti, Yoox e Balenciaga.