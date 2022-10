Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 14 ottobre: Tananai che canta d'amore è dà i brividi... Salmo sottotono e contagiato da Fedez

Nuovi singoli le pagelle del 14 ottobre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

E c’è anche un duetto che non ti aspetti fra le novità di questa settimana, quello che mette assieme due rapper che fino a poco tempo fa non si erano certo amati. Non solo loro però fra i nomi importanti in uscita quest’oggi. Spazio poi come sempre a diversi artisti emergenti, qualcuno parecchio giovane, qualche altro che è già da un po’ ai nastri di partenza. Seguitemi, se vi fa piacere, per sapere cosa ne penso.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Quale sarà o quante saranno le Golden Song della settimana?

