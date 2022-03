Passione e viscerarlità in “Umano” di Mandark, la nuova scommessa di Carosello Records

Mandark Umano testo e significato del brano che segna il debutto con Carosello Records del giovane artista.

Romano, classe 2002, Mandark si fa notare sulla cosiddetta “scena soundcloud” italiana. Artista senza filtri fa della visceralità, nei suoi testi e nel modo di cantare il suo punto di forza.

Mattia Cesarini, questo il suo vero nome, esordisce a gennaio 2020 con il suo primo EP autoprodotto, Guai, a cui fanno seguito i singoli Ancora e Amore Giovanile, una collaborazione nel disco di Close Listen e, nel giugno 2021, il secondo EP BRIVIDI.

Ora Mandark pubblica il suo primo singolo con etichetta Carosello Records.

Mandark Umano Significato

Il brano è prodotto da Wepro, artista istrionico molto stimato nella scena romana e non solo che qualche anno fa è stato tra i protagonisti di Sanremo Giovani. Umano ha un forte richiamo alla wave emo di inizio 2000 e vuole essere un grido di liberazione per chi, sopraffatto dai litigi di coppi e da una storia di cui non si sente più parte, vuole ritornare a sentirsi umano cercando la felicità altrove.

Mandark Umano testo e audio

Scusami ci conosciamo?

o mi sono sbagliato

male che vada sarà solo un buon pretesto

per stringerti la mano

lascerò fare al caso

da bravo essere umano quale sono

e sarò bravo

e sarà amaro come il piombo

dovevi essere tu

a portarmi via dai guai

e non ti dirò nulla ormai

perché so che non sai

quant’e che non mi scrivi più

sei mesi o poco più

io ti scrivevo che ti amavo

tutte le mattine sulla colazione

con un pennarello blu

E ha fatto male male

vederti andare via lontano

tu eri tutto ciò che amavo

e farà male male

vederti respirare lontano da me

e ha fatto male male

però ci sono già passato

e sorrido tutto sommato

e farà male male

vederti respirare lontano da me

E ti sei fatta bella per guardare le stelle

un bacio senza lacrime non mi sa più di niente

mi basterà guardarti per capire se sarà

il vuoto che mi manca o se mi lascerai a metà

sto lontano da te, non ho le risposte che cerchi da me

so già come finirà

sono umano e credo al caso

lo stare lontano, lontano, lontano da me

Ti racconterò dell’amore come non lo hai visto mai

e se poi te ne andrai io capirò

non mi hai detto davvero come stai, lo so

sarò come una brezza su di te, io poserò

e non ti farà male, e non ti farà male

e non saprai che dirmi per lasciarmi qui da solo

e troverai il coraggio di ricordare chi sono

sarà tardi ormai quando tornerai

E ti sei fatta bella per guardare le stelle

un bacio senza lacrime non mi sa più di niente

mi basterà guardarti per capire se sarà

il vuoto che mi manca o se mi lascerai a metà

sto lontano da te non ho le risposte che cerchi da me

so già come finirà

ti amo, lo stare lontano, lontano, lontano da me

sono umano e credo al caso

lo stare lontano, lontano, lontano da me