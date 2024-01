Mandark si lascia tutto alle spalle nel brano “Mille Ferite”

Mandark (all’anagrafe, Mattia Cesarini) lancia il singolo “Mille Ferite”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali dal 5 gennaio 2024. Il pezzo segue al brano “Forte”, pubblicato il 31 ottobre 2023; e continua il percorso verso la release del nuovo album.

“Mille Ferite” è un brano crudo, vero e potente. La canzone racconta una presa di coscienza da parte dell’artista. In essa, Mandark ripercorre e affronta, con una maturità diversa, tutti gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita negli ultimi anni. Nonostante le difficoltà della sua generazione e un futuro notoriamente incerto, cerca di lasciarsi tutto alle spalle e andare avanti. Tra problemi familiari e relazionali, trova la forza di urlare quello che prova anche se è ricoperto da “mille ferite”.

Come già dimostrato con il precedente singolo, Mandark conferma di essere un artista consapevole e, a dispetto della sua giovane età, anche maturo. Classe 2002, Mattia ha avuto un’infanzia molto travagliata e ad essa deve l’urgenza di scrivere, esprimendo i propri sentimenti. Nei suoi pezzi, traduce e trasforma la rabbia e il dolore che sente, arrivando come un pugno dritto allo stomaco dell’ascoltatore.

Sotto il profilo musicale, il brano propone un sound che spazia dal synth wave al post rock con un tocco pop. “Mille Ferite” è la prosecuzione del nuovo percorso artistico e musicale di Mandark, iniziato con il brano “Forte”.

L’artista si è avvicinato per la prima volta alla musica nel 2016 attraverso l’hip-hop, incuriosito dal nascente fenomeno trap. Negli anni il suo stile si è evoluto, partendo dal lol-rap fino a raggiungere sonorità rock e pop punk, senza però abbandonare quelle trap. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP “Guai” in maniera indipendente, mentre nel 2021 ha rilasciato l’EP “Brividi” distribuito da Bombadischi. Nel 2022 ha pubblicato con Carosello Records tre singoli e rispettivi videoclip (“Umano”, “Lola” e “Dio”). Dal 2023 è entrato a far parte del team creativo Supernova Group Srl/ADA Music Italy.

Attualmente, Mandark sta lavorando al suo nuovo progetto discografico che vedrà la luce nei prossimi mesi.