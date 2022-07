Torna Mandark con “Lola”, perfetta colonna sonora di un amore non corrisposto

Mandark Lola testo e significato del nuovo singolo fuori dall’8 luglio 2022 per Carosello Records.

Mattia Cesarini, in arte Mandark, romano classe 2002, dopo l’esordio autoprodotto del 2020 con un EP a cui hanno fatto seguito i singoli Ancora, Amore giovanile e la collaborazione in Bomba con Close Listen, nel giugno del 2021 ha lanciato un secondo EP, Brividi, per poi firmare con Carosello e lanciare a marzo 2022 il singolo Umano con la produzione di Wepro.

Ora per il giovane artista, appassionato di moda (è stato scelto come volto per la campagna Richmond della primavera ’22), fumetti e gaming, oltre che di musica, ovviamente, è tempo di nuova musica.

Mandark Lola significato del brano

Questo nuovo singolo si incastra perfettamente nel racconto dell’adolescenza – fatta di esperienze vissute nel pieno struggle emotivo. Lola si pone come perfetta colonna sonora di un amore non corrisposto consumato fra i banchi di scuola con un sound che ci riporta al pop punk americano di metà anni 2000, contaminato dal pop e dalla trap con cui Mandark è cresciuto.

Ecco come racconta la canzone l’artista:

“LOLA parla di un amore fra i banchi di scuola: un amore nascosto, introverso, a tratti represso.

Un amore di una ragazzina che per amore snatura completamente quello che è per cercare di diventare figa agli occhi del ragazzo che le piace. Occhi che su di lei, però, non si sono mai posati.

È stato particolarmente difficile per me parlare della scuola perché è un ambiente che non ho mai vissuto veramente bene”

Il pezzo sarà accompagnato da un video, in uscita la prossima settimana, con alla regia Davide Rosano. Un video che altro non è che un live improvvisato in classe qualche giorno prima della prova orale di Mattia. Prova che il ragazzo ha raccontato, in modo autoironico e sfacciato, sulle sue pagine social.

Mandark Lola testo e audio

Ho una notifica di più

Alzo lo sguardo al cielo perché leggo e non sei tu

Che stavi sempre da sola

Scarabocchiavi sopra al libro di storia

Tu che volevi solamente un’amica e l’unica amica che hai adesso è la droga

Lola spiegami perché

È già da un po’ che non sembri più te

Suona

La prima ora

Scrivi che mi ami nei bagni di scuola

Lola io non metto giù

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Lola non dorme

Non parla non mangia

Lola vuole un tipo che nemmeno la guarda

Non vuole andare a scuola perché lui non la calcola

Quindi resta in casa e chiude a chiave la camera

Lola va alle feste

Va ai party

Va a farsi

Io resto in camera sveglio a pensarti

Ora che non mi parli e nemmeno mi guardi

Ora che per te sono uno dei tanti

Lola non piangere più

Lola quella sbagliata non sei tu

Suona

La prima ora

Scrivi che mi ami nei bagni di scuola

Lola io non metto giù

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Lola tu sei come me

Ma dovrai crescere

Non credi più nelle favole

Non c’è un lieto fine per te

Suona

La prima ora

Scrivi che mi ami nei bagni di scuola

Lola io non metto giù

Suona

La prima ora

Scrivi che mi ami nei bagni di scuola

Lola io non metto giù

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Solo se mi chiami tu

Foto di Davide Di Lorenzo