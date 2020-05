OneRepublic Negramaro Better Days Giorni migliori…, arriva il duetto! La notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa della band proprio oggi con queste parole…

“Cosa succede se uno degli artisti e produttori più famosi al mondo, Ryan Tedder, si imbatte per caso in un servizio televisivo dedicato al lockdown nella sua amata Italia e scopre la voce unica di un grande artista italiano come Giuliano Sangiorgi e la musica dei Negramaro?”

Better Days – Giorni migliori è il titolo del singolo che vedrà uniti OneRepublic e i Negramaro e che sarà in radio e in digitale da questo venerdì, 29 maggio.

Al momento gli OneRepublic hanno deciso di posticipare la pubblicazione del nuovo disco, Human (scritto per buona parte in Italia), inizialmente previsto per l’8 maggio. I Negramaro invece sono al lavoro sul nuovo disco che arriverà con l’autunno.

OneRepublic Negramaro Better Days Giorni migliori

Un giorno, ascoltando un servizio alla CNN dove si racconta dell’Italia e dell’emergenza nel nostro paese, Ryan Tedder, leader della band, si è imbattuto nella voce di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.

Da lì Ryan ha scelto di invitare i Negramaro a collaborare con i OneRepublic. Il risultato di questo “incontro a distanza”, Un incontro spontaneo, sarà disponibile questa settimana, un brano che ha preso forma in pochissimi giorni attraverso uno straordinario quanto spontaneo scambio di messaggi su Instagram.

Il brano sarà inserito nell’album Human dei OneRepublic.

La band, formata da Ryan Tedder (voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello), Zach Filkins (voce, chitarra, viola, violino), Eddie Fisher (batteria e percussioni), Drew Brown (chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori) e Brent Kutzle (basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni), ha pubblicato il disco di debutto, Dreaming Out Loud, nel 2007.

Nel disco era contenuta Apologize, brano che ha ottenuto da subito un successo mondiale sia di vendite che di airplay ottenendo anche una nomination ai Grammy e oltre 10 milioni di download,

Da allora il successo è stato inarrestabile. Nel durante il frontman, Ryan Tedder ha portato avanti con successo una carriera di autore e produttore grazie alla quale si è aggiudicato anche un Grammy.

Tra le sue collaborazioni quella con Taylor Swift (per il disco dell’artista dell’anno 1989), Adele (per l’album 21 che ha ottenuto un Grammy come disco dell’anno), Beyoncé (Halo), U2 (per il disco Songs of Innocence), Ellie Goulding, Maroon 5, Leona Lewis (per i successi Bleeding Love, Happy), Stevie Wonder e Ariana Grande, Camila Cabello, Kygo, James Arthur, Hailee Steinfeld, Paul McCartney e molti altri.

OneRepublic Negramaro Better Days Giorni migliori testo e audio

In arrivo venerdì…