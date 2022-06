Grande ritorno sulle scene per i OneMic, finalmente disponibile in digitale tutta la loro discografia.

Nel 2000 hanno portato alla ribalta l’Hip-Hop torinese, i Onemic tre voci diventate ormai culto e storia per la scena nazionale, ritornano ancora una volta, rendendo disponibile la loro discografia anche in digitale. Promo Ep (2004), Sotto la Cintura (2005), Commerciale (2011) e Cane di Paglia Ep (2011), i lavori che li hanno consacrati nell’Olimpo del rap sono fuori dal 17 Giugno, su distribuzione di Ada/ Warner Music Italy.

L’iconico trio, composto dai rapper Ensi, Raige e Rayden, è inoltre protagonista di un documentario curato da Esse Magazine “Onemic – Il Documentario”, mandato in anteprima il 14 Giugno al Cinema Beltrade di Milano, e che con numerose testimonianze di rapper storici e volti della nuova scena, racconta lati inediti della storia dei Onemic, a rafforzare l’idea di quanto la loro musica sia stata d’impatto nei primi 2000, ma anche d’ispirazione per l’hip hop delle generazioni successive.

Guarda qui, il documentario:

onemic

Formatosi agli inizi del 2000, il trio ottiene la propria fama per le grandi doti di freestyle dei tre membri, guadagnata dapprima in contest locali e poi nazionali. Il lavoro d’esordio è Promo Ep del 2004 contenente le hit underground Chi Paga e Delle Volte, seguito dal primo vero album Sotto La Cintura, del 2005. È proprio dopo il successo del loro secondo lavoro discografico che i tre decidono di prendersi una prima pausa e intraprendono le loro carriere da solisti. Il 2011 è l’anno del primo ritorno con l’album Commerciale, che vede tra i brani anche Il Mare se ne Frega e Scusami. Nello stesso anno Ensi firma per Tanta Roba etichetta indipendente del rapper Guè Pequeno pubblicando Era Tutto Un Sogno, suo secondo lavoro in studio come solista dopo l’album Vendetta del 2008.

Le strade dei Onemic si dividono nuovamente nel 2012, Raige pubblica il disco Addio, seguito poi da Buongiorno L.A e Alex con Warner Music, percorso che nel 2017 lo porterà sul palco del Festival di San Remo. Oggi in attività come come autore e songwriter, vanta decine di Dischi d’Oro e di Platino ottenuti con i brani firmati per Marco Mengoni e Tiziano Ferro, tra gli altri. Rayden ha all’attivo tre dischi solisti pubblicati tra il 2012 e il 2016, di cui uno per l’etichetta di Fabri Fibra “Tempi Duri” e uno per quella di Fedez e J-Ax “Newtopia”. Ensi invece entrato a far parte del roaster di Atlantic Music ha pubblicato a partire dal 2015 Rock Steady e V. Nel 2020 tornato indipendente pubblica per la prima volta con la sua label Juicy Music l’Ep Oggi, contenete sei tracce, progetto più ampio, seguito dall’Ep Domani del 2021.

Il progetto One Mic ad oggi non è mai stato dichiarato sciolto, e noi siamo certi che il futuro riserverà altre collaborazioni…