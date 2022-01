OLLY: l’artista genovese è pronto a farci immergere nel suo spazio con “Scuba Diving”

Olly annuncia il nuovo singolo Scuba Diving, disponibile da venerdì 14 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music Italy.

Il flow disteso di Olly è accompagnato dalla produzione di Joe Vegas e JVLI, con sonorità di stampo chiaramente R’n’b e Hip Hop.

“Scuba Diving è una traccia ispirata alla musica anni Novanta e Duemila. Tratta la mia volontà di prendermi i miei spazi senza farmi bloccare o disturbare dalla pressione che tutti i giorni sentiamo nell’aria, accettando il modo in cui mi comporto e cercando di spiegarlo a chi mi ascolta. Questo brano per me è una vera e propria gemma, uno di quei pezzi scritti in camera da solo con le cuffiette e, nonostante sia molto diversa dalla musica a cui lavoro di solito, è nata molto spontaneamente” commenta Olly.

Federico Olivieri, in arte Olly, dedica Scuba Diving a se stesso, alla necessità di proteggere il proprio spazio, la propria intimità. L’artista, che spazia tra pop e rap, intende difendersi da una realtà che tende a ingabbiarci e vincolarci all’interno di luoghi comuni.

Classe 2001, Olly è un artista capace di stare in perfetto equilibrio tra la sua vena più malinconica e sonorità estremamente ballabili.

LA STORIA DI OLLY

La sua carriera inizia nel 2016 con la pubblicazione dei primi brani su Soundcloud ed esibendosi live in diversi locali della scena rap genovese. Nel 2018 trascorre un periodo in Inghilterra e poi pubblica alcuni pezzi, prodotti dall’amico Yanomi. I primi successi arrivano nel 2019, con il singolo Il primo amore, che ad oggi conta oltre tre milioni di stream.

L’anno successivo pubblica Mai e poi mai, che anticipa il suo debut EP Io sono, con cui raggiunge un posizionamento ben definito, trascinato dal brano-manifesto Paranoie.

Nel 2021 inizia un percorso con Aleph, etichetta del gruppo Metatron. Pubblica il singolo Lego, che porta Olly a essere nominato Artista del Mese per MTV New Generation.

In estate, esce il suo remix de La Notte di Arisa, uno dei brani più iconici e emozionanti della storia recente della musica italiana, firmato insieme alla artista stessa.

Lo scorso 22 ottobre esce il nuovo singolo Hai Fatto Bene per Aleph e Sony Music Italy.