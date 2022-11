Olly, in attesa delle audizioni di Sanremo Giovani, racconta la sua dipendenza d’amore in “Fammi morire”

Olly Fammi morire testo e significato del nuovo singolo fuori dal 28 ottobre a distanza di 7 mesi dal successo del brano Un’altra volta, canzone che ha collezionato 5 milioni di stream sulle piattaforme digitali

Cantante genovese classe 2001 Olly è emerso dalla scena rap ligure con un suo stile definito da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul.

I primi successi arrivano nel 2019 e attirano l’attenzione di Metatron e Sony Music con cui inizia un percorso musicale discografico nel 2021. Alla sua musica si aggiunge da quel momento il contributo del producer JVLI, che aggiunge un pizzico di musica elettronica ai suoi brani.

Tra le altre cose nel 2022 l’artista ha lavorato ad un remix de La notte con Arisa.

Olly fammi morire significato del brano

Fammi morire, fuori per Epic Records Italy / Sony Music, è una sorta di sequel di Un’altra volta con cui Olly cerca, in modo spavaldo, quell’unica possibilità per esprimere i propri sentimenti, Il pezzo, scritto dal giovane cantautore e prodotto in collaborazione con JVLI, racconta la dipendenza dall’amore, quel polo gravitazionale affettivo e nostalgico che caratterizza il DNA del giovane genovese, romantico e danzereccio.

Uptempo in cassa dritta, Fammi morire è la resa all’amore, l’abbandono totale al sentimento, ormai accettato nella sua potenza inafferrabile. Così la volontà è quella di morire, ma solo nella petit mort dell’abbraccio con chi si ama: la morte più vitale che si possa ballare.

Lui questo brano lo racconta così:

“Sono un ragazzo entusiasta che si innamora molto facilmente, tanto che con ‘Un’ Altra Volta’ sono ‘caduto’ dal quinto piano di un grattacielo a causa di un tradimento ed ora con ‘Fammi morire’ mi sono trovato a partecipare ad una terapia di gruppo, per raccontare la mia dipendenza dall’amore.“

Tra l’altro Olly è stato selezionato ufficialmente tra i 43 artisti che canteranno davanti ad Amadeus e alla Commissione Musicale Rai alle audizioni live di Sanremo Giovani 2022 il 4 novembre con il brano L’anima balla.

Olly fammi morire testo e audio

Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo

Ti prometto che smetto

Tu sei tutta d’un pezzo, guardami, sono a pezzi

Ho fumato un pacchetto

Oh-oh-ah-ah, ci provo e non imparo mai

Oh-oh-ah-ah, do peso ai brividi che dai

E allora buttami via se vuoi

Spaccami il cuore, tu puoi

Farmi del male con una parola sola

E allora fammi morire se vuoi

Spaccami in due, tu puoi

Farmi cadere con una parola sola

(Eh-eh, dico)

Ma che parola è? Tipo

Non è “ti amo”, non è “ti odio”, non è “ti evito”

Aiuto, in sala mi chiedo se c’è un medico

Ho un problema che purtroppo non mi spiego

E non mi spiegano, eh-eh

Giravamo sul Piaggio

Agli ottanta col vento in faccia

Mi dicevi: “Vai piano”

Mi stringevi tra le tue braccia ed io

Nello specchietto intravedevo anche il tuo addio

Tra i mozziconi spenti di quel marciapiede

C’è la nostra storia

E vorrei dirti che ne so qualcosa

Ma non si parla con il cuore in gola

E c’è chi lo sa, chi ce la fa

E chi ci beve sopra dal bancone di un bar

E allora butta—

E allora buttami via se vuoi

Spaccami il cuore, tu puoi

Farmi del male con una parola sola

E allora fammi morire se vuoi

Spaccami in due, tu puoi

Farmi cadere con una parola sola