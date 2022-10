oli? affronta la paura di restar soli in "Scusa: "In una relazione tossica è sempre la persona ferita a chiedere scusa..."

oli scusa testo che racconta della paura, comune a molti, di rimanere soli per il nuovo singolo del cantautore pop-punk che lo scorso anno sfiorò il palco dell’Ariston partecipando alla finale di Sanremo Giovani.

Classe ’96 è un artista determinato a cercare di creare con la sua musica un’ammaccatura nella cultura musicale moderna grazie ad un sound che fonde melodie catchy a testi intimisti e generazionali, chitarre e 808 distorte.

Il nuovo singolo, brano che da il via ad una nuova fase musicale del cantautore, esce venerdì 28 ottobre per Warner Music Italy. Nel testo il ragazzo affronta un tema più che mai attuale: quello dell’abuso emotivo all’interno di una relazione tossica.

oli? affronta con estrema lucidità questo argomento delicato, sviscerando quel tipo di violenza psicologica che non lascia segni sulla pelle, ma che colpisce in modo più subdolo, lento e corrosivo. Il ragazzo ne parla così:

“scusa rappresenta la paura di rimanere soli, l’incapacità di mettere l’amore per se stessi davanti all’amore per gli altri. Perché in una relazione tossica a chiedere scusa è la persona che viene ferita: l’assurdità e la contraddizione dell’abuso emotivo.”

Il primo passo lungo la strada della guarigione e del self love è riconoscere l’abuso con noi stessi per questo scusa prova ad essere un intimo sfogo terapeutico, un invito universale a chiunque si trovi in una situazione di difficoltà a ritagliare un momento per prendersi cura di se stessi.

Anche questo brano, interamente composto da oli?, vede alla produzione Riccardo Scirè che mette al centro, oltre alla voce dell’artista, chitarre acustiche ed elettriche, synth bass e batteria.

oli scusa testo e audio

E anche se alla fine non ti ho mai chiesto scusa

Dammi un quarto d’ora d’aria

qui dentro si soffoca

Sai che avrei preso una pallottola per te

che mi tieni su una botola

e c’hai nascosto tutto quello di cui ho paura

un altro buco nella cintura

il mio riflesso nell’acqua scura

la tua noia che poi lo sfuma

uh, ma

tu

hai negli occhi il mare

io voglia di affogare

E anche se alla fine non ti ho mai chiesto scusa

per tutte quelle volte in cui trovavo una scusa

per portarti con me al limite

nel tuoi occhi da insensibile

io e te, una scena del crimine

Scusa, scusa

ti dipingerò

come se fossi Rose

metterò odio su tela

tu sarai un’opera d’arte

io sarò un flop

in bocca una glock

un paio d’ali e poi vado

un paio d’anni, poi sparo

sì come kurt come

ti senti a piangere su un range rover?

lacrime non lavano le prove

dicevano “chi si accontenta muore”

e giocavamo come due bambini

a toglierci le maschere e i vestiti

e ora ti dondoli fra i miei sospiri

E anche se alla fine non ti ho mai chiesto scusa

per tutte quelle volte in cui trovavo una scusa

per portarti con me al limite

nel tuoi occhi da insensibile

io e te, una scena del crimine

Scusa, scusa

ma tu

hai negli occhi il mare