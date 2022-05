Dopo aver sfiorato il palco di Sanremo oli? torna con “doremifa” brano manifesto generazionale del disagio attuale

oli? doremifa significato del testo del nuovo singolo del cantautore fuori da venerdì 6 maggio per Warner Music Italy.

Definito come la rivoluzione pop degli anni Venti il giovane talento bellunese, classe ’96, è ben determinato a creare un’ammaccatura nella cultura musicale moderna, con un sound che fonde melodie catchy a testi intimisti, crudi e generazionali, chitarre e 808 distorte.

Reduce dalla partecipazione dello scorso anno a Sanremo giovani su Rai1, show in cui ha sfiorato il palco del Festival della Canzone Italiana con il brano Smalto e tinta, per oli? (rigorosamente scritto così, in minuscolo e con il punto di domanda alla fine) è tempo di nuova musica.

oli? doremifa significato della canzone

Artista anticonformista e controcorrente, in questo brano dal sapore pop punk, oli? racconta con ironia e sarcasmo il divario generazionale dei giorni nostri. In un mondo in cui le tradizioni si scontrano sempre di più con le rivoluzioni sociali e il progresso culturale, e in un momento storico segnato da paure e incertezze come quello odierno, oli? in doremifa, attraverso la metafora di una storia d’amore, disegna con sagacia uno spaccato della società attuale.

Il brano è stato scritto e composto dallo stesso oli? e prodotto da Riccardo Scirè. Ecco come la racconta il cantautore…

“doremifa” è la canzone manifesto del disagio generazionale attuale. Nasce in risposta al periodo di sconforto odierno, che dopo anni di reclusione e limitazioni, vede ancora una volta protagonisti guerre e cronaca nera.

In mezzo a questo scenario apocalittico il protagonista non dorme la notte, sente il peso del mondo e si sente causa di qualsiasi vada storta; mentre lei è la classica ragazza che ci beve su, fa finta di niente, si scatta foto e le posta su Instagram. Una relazione destinata a distruggersi, raccontata con ironia e chitarre distorte. “Resteremo per sempre un bellissimo niente, vabbè”»

OLI? doremifa testo e audio

c’è ancora il segno

dei tuoi tacchi sul mio parque

potevi dirlo che

volevi andartene

hai le mie frasi nella bocca

sono il tuo dessert

mastica piano che

rischio di piangere

sto sabato

sa di domenica

saranno i postumi

tu che sei isterica

io un po’ ci rosico

lui non ti merita

vabbè

do re mi fa

schifo tutto quanto

schifo tutto quanto

foto, video e storie

dei tuoi amici e della gente

che c’era al tuo compleanno

non me ne frega un cazzo

scusa non ho filtri

ne una marlboro da offrirti

perché perché perché perché

piango in mezzo a una festa

e mi riempi la testa

di te di te dicevi che

resteremo per sempre

un bellissimo niente

vabbè

eri la mia candy, eri la mia crush

io con la minigonna, tu con la minigun

un bacio coi denti, fra i cori degli ultras

eri il 2020, sexy come Trump

hai rovinato tutto

e ora fra noi c’è un muro

scusami sarò brusco

senti, ma vaffanculo

sto sabato

sa di domenica

sarà l’hangover

dicono in america

io un po’ ci rosico

lui non ti merita

vabbè

do re mi fa

schifo tutto quanto

schifo tutto quanto

foto, video e storie

dei tuoi amici e della gente

che c’era al tuo compleanno

non me ne frega un cazzo

scusa non ho filtri

ne una marlboro da offrirti

perché perché perché perché

piango in mezzo a una festa

e mi riempi la testa

di te di te dicevi che

resteremo per sempre

un bellissimo niente

vabbè