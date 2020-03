Oissel: “Ad un metro da te” brano per riscoprire il valore della solidarietà

E’ uscito Ad un metro da te, il nuovo singolo del giovanissimo cantautore napoletano Alessio Colombrino, in arte Oissel.

Il brano è stato scritto lo scorso anno e la scelta di pubblicarlo ora non è casuale. Infatti è proprio in questo momento che tutti noi abbiamo realmente bisogno di riscoprire il valore della vicinanza e solidarietà, a dispetto di qualsiasi concetto di distanza.

“La canzone rappresenta la metafora di quella distanza emotiva che ci separa dai nostri desideri, i nostri sogni, i nostri, da ciò che proviamo. Quando sembra quasi che ci siamo, che manca pochissimo è l’ultimo passo da compiere, ma forse il più faticoso.”

Queste le parole di Oissel per descrivere il singolo scritto dallo stesso cantautore in collaborazione con Ennio Mirra, prodotto da Nyobass e pubblicato per l’etichetta Future Artist con distribuzione A1 Artist First.

Il brano sarà seguito da un videoclip realizzato dal giovane regista Vincenzo Frasca.

OISSEL

Oissel è nato in provincia di Napoli il 30 luglio 2001. Inizia a studiare canto a 12 anni e nel 2015 partecipa al Tour Music Fest seguendo corsi di presenza scenica, song cover lab, produzione artistica e recording.

Dal gennaio 2016 inizia a lavorare con il produttore napoletano Ennio Mirra (Nyobass) e, grazie alla pubblicazione del suo primo singolo Cliché, entra nel roster di Future Artist.

A Febbraio 2019 pubblica C’est Plus Facile (Ne abbiamo parlato Qui) a cui segue a luglio B52.

Prima di Ad un Metro da Te a inizio 2020 rende disponibile il singolo Moonlight, un feat. con Gyuse.