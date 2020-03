Dopo il lancio del format Storie in CaMeretta, proposto da Off Topic in collaborazione con l’Associazione Culturale Star, il Teatro Provvidenza e la Libreria Bufò, Off Topic e il Torino Youth Centre presentano il nuovo progetto On Topic.

Lo spazio fisico di Off Topic si trasformerà in uno spazio virtuale dove potersi incontrare ascoltando storie, musica o semplicemente chiacchierare anche se on line. La pagina Facebook di Off Topic venga ceduta per 30 minuti di diretta a musicisti, attori, scrittori, divulgatori, poeti e pensatori affinché lo spazio diventi virtuale, ma vivo.

Per questo gli organizzatori hanno lanciato un appello agli artisti:

“Aiutateci, prendete possesso dei nostri canali per soli 30 minuti per fare quello che volete: cantare, leggere, suonare, recitare o chiacchierare con le persone. Se non potete farlo per Off Topic fatelo per un altro luogo di Cultura. Vi chiediamo di farlo da casa vostra ma con i nostri canali, in nome dei nostri luoghi. Aiutateci ad essere quello che siamo – luoghi dell’arte – e a restare vivi.”

On Topic si rivolge anche agli spazi culturali:

“Sentiamoci, organizziamoci insieme, creiamo di fatto palinsesti diversi ma concordati. Dividiamoci uno spazio temporale tra luoghi di cultura di tutte le città per passarci un testimone e per unire questo Paese.”

Appuntamento ogni giorno alle 19.30, sulla pagina Facebook di Off Topic.

L’obiettivo è che ogni protagonista scelga una parola di cui prendersi cura, per tornare a riflettere sul valore e sul senso della comunicazione. Un invito a riaffezionarsi al senso vero delle parole e al loro buon uso. Nei libri, nelle canzoni, nell’arte, nella scienza e nella quotidianità.

OFF TOPIC e on topico

Dopo l’ottimo riscontro di Storie in CaMeretta, progetto che prevede la lettura in diretta Facebook di storie per i più piccoli e la creazione di laboratori da svolgere a casa, l’associazione torinese si lancia ora nella promozione di un’idea all’insegna della condivisione.

“Siamo Off Topic, sede del Torino Youth Centre, Centro di Protagonismo Giovanile della Città di Torino. Abbiamo, come tutti voi, letto il decreto e abbiamo sospeso, come responsabilità civile vuole, tutte le nostre attività – culturali, di intrattenimento e di somministrazione. Dopo aver dimostrato il nostro senso di responsabilità civile, in queste ore stiamo riflettendo sulla nostra responsabilità culturale e sociale: se da un lato è fondamentale isolarsi per limitare ed evitare i contagi, dall’altro spazi come il nostro hanno il dovere di costituirsi come “luoghi virtuali” per cercare di arginare la solitudine e l’emergenza di socialità che potrebbero determinarsi da tutto questo. Non usciamo di casa se è questo ciò che si deve fare, ma non usciamo fuori di testa!”

