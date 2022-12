“I hate Xmas” di Marco Guazzone è il brano portante di “Odio il Natale”, serie di grande successo su Netflix

Marco Guazzone I Hate Xmas testo e significato della canzone scelta come brano portante della serie tv Netflix Odio il Natale.

Il 7 dicembre scorso su Netflix è arrivato una serie tv dedicata al Natale o meglio, a chi non lo sopporta… Io Odio il Natale. La serie ha avuto talmente successo, in alcuni giorni seconda solo all’iconica Mercoledì di Tim Burton, che è già stata confermata per una seconda stagione.

La serie Made in Italy è il remake della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen.

Atmosfera natalizia, regali, musiche a tema e le tanto temute domande dei parenti che arrivano puntuali durante la festa più attesa dell’anno. Protagonista è Gianna (Pilar Fogliati), una ragazza di 30 anni che decide di fare il punto sulla sua vita proprio durante le feste e finirà in un vero e proprio calendario dell’Avvento, un conto alla rovescia per trovare l’uomo ideale.

La colonna sonora è stata composta da Michele Braga ed Emanuele Bossi ma il pezzo portante diventato virale su TikTok è I Hate Xmas scritta e cantata da Marco Guazzone artista italiano che, prima con gli Stag e poi da solista, ha già scritto canzoni per diverse colonne sonore. Qualche esempio?

Sabato Simpatico per L’Appuntamento , cortometraggio vincitore del Globo d’ Oro 2013

per , cortometraggio vincitore del Cosa C’è , scritto e interpretato insieme a Paolo Buonvino e Malika Ayane , nomination ai Ciak D’Oro 2015 come miglior brano originale per la colonna sonora del film Fratelli Unici

, scritto e interpretato insieme a e , nomination ai come miglior brano originale per la colonna sonora del film Collabora alla colonna sonora del film Un Bacio di Ivan Cotroneo con il brano To The Wonders candidato alle nomination per i David Di Donatello 2017 come miglior brano originale

di con il brano candidato alle nomination per i come miglior brano originale Ha composto e suonato insieme a Marianne Mirage il brano che fa da titoli di coda della colonna sonora di The Place (nomination ai David Di Donatello 2018 e ai Nastri D’Argento ).

il brano che fa da titoli di coda della colonna sonora di (nomination ai e ai ). Nel 2019 esce nei cinema il film La Notte E’ Piccola Per Noi per il quale ha composto e interpretato insieme alla sua band la colonna sonora

Ecco a seguire testo e audio del brano.

Marco Guazzone I hate Xmas canzone di Io odio il Natale

(Testo: Marco Guazzone Musica: Marco Guazzone e Emanuele Bossi)

Holy cow! It’s morning already

The sun is up, it’s up

And I, I’m not ready yet

Holy cow! It’s Christmas already

Rejoice! The bells, the gifts

But I, I just hate it

Santa will heal all the scars in my soul

And to make me feel better he’ll sing

La, la, la…

Isn’t it great how the snow makes everything weightless?

But I feel just like a stone

Holy cow! My heart is unsteady

It comes undone, so what

Should I do now to forget?

Holy cow! It’s Christmas already

The world is full of joy

So why am I so sad?

Will Santa fix all the cracks in my bones

Or trash my letter?

La, la, la…

Isn’t great how Christmas makes everyone selfless?

But I can’t stand it at all

Holy cow! It’s Christmas already

The world is full of joy

So why am I so sad?