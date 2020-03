Nyv album. Finita perla cantautrice l’avventura ad Amici di Maria De Filippi è ora giunto il momento di affrontare il mercato discografico nonostante il momento non facile a causa dell’emergenza sanitaria.

Il 20 marzo è uscito per Sugar Music, per il momento solo in digitale e streaming, Low profile, primo album della cantautrice. Andiamo a scoprirlo insieme canzone per canzone.

Nyv album – Low profile

PER FAVORE

Testo di NYV Musica di NYV – Fausto Cogliati

Prodotta da Zef

Certe volte l’emozione è così forte che si forma un nodo nella gola e le parole vengono a mancare: così NYV richiede di essere amata e di poter amare a sua volta nel rispetto delle pulsioni della propria anima e di una voglia di vivere che non ha confini.

BLUES D’ALCOOL

Testo e musica di NYV Prodotta da Zef

Il pezzo, scritto e interpretato in lingua francese, racconta una storia molto dolorosa. Ecco come NYV ha spiegato il pezzo in questione: “La canzone tratta del punto di vista di un genitore che chiede scusa ai suoi figli. Lui si sente in colpa e chiede scusa perché per dimenticare beve alcol”.

NOIA

Testo e musica di NYV Prodotta da Zef

Pochi ammettono senza problemi di soffrirne, però la conosciamo tutti. La noia ci permette di aprire gli occhi sulle nostre vite, rende inquieti e meno assuefatti al quotidiano. In maniera spiacevole, ci offre l’occasione di chiederci che cosa vorremmo nella nostra vita e, andando in fondo a quella inquietudine, ci suggerisce come potremmo arricchirla.

A MALAPENA

Testo e musica di NYV Prodotta da Zef

Luce e ombra, presenze e assenza una misteriosa rincorsa ai sentimenti che si conclude con un’affermazione dei sentimenti.

Non puoi dimenticare chi un giorno ti faceva sorridere, chi ti faceva battere il cuore, chi ti faceva piangere per ore intere.

Le persone non si dimenticano. Cambia il modo in cui noi le vediamo, cambia il posto che occupano nel cuore, il posto che occupano nella nostra vita.

BANLIEUE

Testo e musica di NYV – Vincenzo Colella – Federico Nardelli Prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo

Brano caratterizzato dal ritmo frenetico, un’ossessione di gelosia effetto collaterale di una romantica passione ambientata nelle oscure periferie urbane.

PADRE

Testo e musica di NYV Prodotta da Zef

Il brano è uno dei due inediti di Nyv presentati ad Amici 19, insieme a Blues d’alcool. Parla dell’assenza della figura paterna, e di tutto il dolore e lo smarrimento che ne consegue nella vita, già difficile, di un’adolescente.

TRE SILLABE

Testo e musica di NYV Prodotta da Zef

Per andare oltre un momento buio e spiegare di nuovo le ali serve il cambiamento. Questa fase è caratterizzata da sentimenti contrastanti: sconforto per quello che stiamo lasciando e curiosità per quello che verrà.

Così NYV con questo brano affronta la continua evoluzione che attraversiamo nel corso della vita.

PERSONNE

Testo e musica di Mirella Nyvinne Pinternagel Prodotta da Zef

La lingua francese è protagonista di questa canzone, riguardante il disagio da ambivalenza. NYV incoraggia a sviluppare una profonda comprensione della realtà, delle alternative possibili e di noi stessi. Il protagonista del brano infatti vive il pregiudizio culturale e il conflitto tra il bisogno d’affetto, sicurezza e appartenenza e quello di indipendenza e libertà.

SINCERO

Testo e musica di Mirella Nyvinne Pinternagel Prodotta da Zef

Questa canzone è nata un po’ come uno sfogo, un’urgenza di dover dire qualcosa per NYV importante. Una difesa del passato che la commuove, ma anche una forza incredibile guardando al futuro.

IO TI PENSO

Musica di NYV – Fausto Cogliati – Alessandra Flora Testo di NYV Prodotta da Fausto Cogliati

NYV dichiara «Penso sia la canzone che in assoluto parli di una parte della mia vita, quella meno in superficie. È difficile dirti una frase, perché il testo ce l’ho tatuato addosso, ovviamente in senso metaforico se devo scegliere una: “ma qui cadono macerie e voglio che tu sia l’accordo che fa più male”»..

Il brano fu presentato nel 2018 a Sanremo Giovani arrivando fino alla finale, persa in un confronto con il, poi vincitore assoluto del Festival di Sanremo, Mahmood.

Foto di Flavio&Frank