Si è svolta il 7 settembre a Roma nella suggestiva cornice del Confusione Fest la semifinale nazionale di NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York.

Il contest è arrivato alla XIII° edizione e la finalissima si svolgerà nella Grande Mela il 24 Gennaio 2021. Sarà condotta da Carlo Conti e Monica Marangoni e trasmesso in mondovisione su Rai Italia.

Cinquantanove giovani artisti, scelti su quasi 500 durante tutto l’anno attraverso selezioni telematiche (causa restrizioni covid), hanno partecipato alla giornata di semifinale con le audizioni live partite dalla mattina. Un grande lavoro portato avanti con abnegazione e professionalità dai direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel.

Solo in venti sono approdati alla fase serale condotta da Ernesto Trapanese.

La valutazione è stata affidata a una giuria prestigiosa, composta da numerose testate giornalistiche nazionali ed esperti del settore come Mario Luzzato Fegiz, Alan Palmieri (presentatore di Battiti Live), Savino Zaba e Julian Borghesan (Rai e Radio 1), il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè, Piero Montanari delegato SIAE, Alessio Bernabei e Clementino.

NYCANTA – I FINALISTI

Ecco i nomi dei 6 finalisti che saranno in gara il 24 Gennaio 2021 e concorreranno per conquistare una produzione discografica che sarà distribuita da Universal Music.

– Namida con il brano Piccoli (Veneto)

– Annalisa Andreoli con il brano 60.000 vite (Abruzzo)

– Sabba con il brano Comete (Campania)

– Gregorio Rega con il brano Ogni vota (Campania)

– Angelica Ibba con il brano Roller coaster (Sardegna)

– Monia Russo con il brano Cellula (Liguria)

Tra i 6 ci sono alcuni nomi noti. Gregorio Rega è il vincitore della prima edizione di All Together Now. Monia Russo, già in gara a Sanremo 2006 tra i giovani e poi all’Ariston al fianco di Povia nel 2009 e 2010. Sabba ha vinto The Winner Is 2017, Angelica Ibba si è vista sul palco di The Voice 2018 nella squadra di J-Ax, mentre il nome di Annalisa Andreoli è noto per essere una vocal coach di Amici.

Nelle prossime ore, attraverso i social, saranno comunicati ed annunciati anche i 4 finalisti italiani residenti all’estero. Sarà così formata la rosa dei 10 che si esibiranno a New York.

Foto di Alfonso Romano / Patrimonio Italiano