Flextony e Tigerplug sono i vincitori di Nuova Scena 3, il rap show di Netflix. Il duo di Cosenza si è aggiudicato il titolo e il montepremi da 100.000 euro nella finale andata in onda lunedì 6 luglio, imponendosi con l’inedito Labubu, prodotto da Sine. I quattro brani dei finalisti sono ora disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Che la scena rap italiana avesse nuove coordinate geografiche si era capito lungo tutto il percorso, ma la finale lo ha certificato: a vincere Nuova Scena 3 è la Calabria. Flextony, all’anagrafe Antonio Misiti, 23 anni, e Tigerplug, nome d’arte di Roberto Madou Sissoko, 20 anni, sono entrambi di Cosenza e fanno parte del collettivo VSGT. Hanno convinto una giuria che in questa edizione si è arricchita con l’ingresso di Guè accanto a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Nuova Scena 3,Vincitori e classifica finale

Nell’ultimo episodio i quattro finalisti si sono sfidati con un brano inedito, ciascuno realizzato con un produttore di primo piano della scena italiana. Questo l’ordine di arrivo.

Pos. Artista Brano Produzione 1 Flextony e Tigerplug Labubu Sine 2 Thyna Extra TY1 3 Dalfa Upside Down Sick Luke 4 Nap Flow Extendo The Night Skinny

Tutti e quattro i brani sono usciti su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube di Netflix Italia. Per la prima volta, inoltre, questa edizione raccoglie i brani delle prime puntate, dalle final audition ai cypher fino ai sample, nel Nuova Scena 3 Mixtape, la prima compilation ufficiale del programma.

Chi sono Flextony e Tigerplug

Prima del talent, il duo aveva già una storia comune. Flextony nel 2025 ha pubblicato il suo primo progetto, Signor Album, dopo diversi singoli che lo avevano imposto tra i nomi più seguiti dell’underground calabrese. Tigerplug, figlio del polistrumentista maliano Baba Sissoko, ha costruito con lui il joint album Tony e Tiger, che ne ha consolidato l’intesa ben prima di Netflix. Entrambi arrivano dal collettivo VSGT, punto di riferimento della nuova scena urban di Cosenza. Nel percorso del programma si sono distinti anche con il videoclip del singolo Il gatto e la volpe e con le collaborazioni al fianco di artisti affermati come Lazza, Papa V, Nerissima Serpe ed Ele A.

Foto: Karim El Maktafi e Lucia Iuorio / Netflix