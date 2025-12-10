10 Dicembre 2025
Nuela inizia il suo nuovo percorso musicale con il brano "S!LV!0 B3RLUSC0N!"

Il singolo è un ironico omaggio a "Ma quale idea" di Pino D'Angiò, riletto in chiave Italo Disco.

Nuela pubblica il singolo "S!LV!0-B3RLUSC0N!"
Nuela lancia il nuovo singolo S!LV!0 B3RLUSC0N!, negli store digitali dal 5 dicembre 2025 e in radio dal 12 dicembre successivo. Il brano inaugura un nuovo corso della carriera dell’artista, all’insegna della libertà e dell’indipendenza.

Dopo il successo virale di Carote a X Factor 2019, Nuela ha conosciuto un lungo periodo di silenzio senza poter pubblicare l’album che era già pronto. Il cantante ha denunciato più volte questa situazione e ha criticato il sistema dell’industria dello spettacolo (leggi qui). Adesso, torna con un nuovo brano e ricomincia il suo percorso da artista indipendente.

S!LV!0 B3RLUSC0N! è un omaggio a Ma quale idea di Pino D’Angiò, riletto in chiave Italo Disco. Il brano viene anche reinterpretato con ironia. Il titolo scritto in codice richiama l’estetica giocosa e dissacrante dell’artista.

Nuela torna con il singolo "S!LV!0 B3RLUSC0N!"

Nuela propone un racconto di comportamenti ostentati, imprenditori spudorati e nostalgia per un’Italia scintillante che sembra lontana. L’artista unisce diversi registri e atmosfere: umorismo, seduzione e immaginario pop. Anche sotto il profilo musicale, si ispira tanto alla disco degli anni ’80, ma trae spunto anche dalla sua vita da Italiano a Parigi.

Con S!LV!0 B3RLUSC0N!, Nuela si mostra più libero, personale e autentico che mai.

