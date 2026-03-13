Nu Genea annunciano “People of the Moon” e un tour europeo da maggio

I Nu Genea tornano con un nuovo capitolo della loro storia musicale. Il duo partenopeo ha annunciato il titolo del prossimo album, People of the Moon, in uscita prossimamente per NG Records, insieme a un tour europeo che da maggio li porterà sui palchi di festival e arene outdoor in tutto il continente.

L’annuncio arriva dopo il ritorno dello scorso giugno con il brano Sciallà e a tre anni dal successo internazionale dell’album Bar Mediterraneo, disco che ha contribuito a consolidare il percorso dei Nu Genea fuori dai confini italiani.

Nu Genea, annunciato il nuovo album “People of the Moon”

Con People of the Moon il progetto formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina apre una nuova fase del proprio percorso artistico. Negli ultimi anni il duo è diventato una delle realtà italiane più riconoscibili della scena internazionale, grazie a un sound capace di mescolare disco, funk, elettronica e suggestioni mediterranee.

Il nuovo album segna quindi un ulteriore passaggio nella loro evoluzione musicale e anticipa una stagione di concerti che li riporterà sui palchi europei dopo il lungo tour internazionale degli ultimi anni.

Nu Genea in tour in Europa nel 2026

Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo materiale e ritrovare l’energia dei concerti che hanno reso il progetto uno dei più apprezzati del circuito festival europeo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

23 maggio | Milano – MIAMI

29 maggio | Roma – Spring Attitude

30 maggio | Firenze – Cavea del Teatro del Maggio

4 giugno | Dhërmi – Kala Festival

1 luglio | Bologna – Sequoie Music Park

3 luglio | Barcellona – Vida Festival

11 luglio | Bilbao – Bilbao BBK Live

12 luglio | Madrid – Noches del Botánico

23 luglio | Sassari – Abbabula Festival

25 luglio | Bagheria – Piccolo Parco Urbano

29 luglio | Pula – Small Roman Theatre

31 luglio | Divčibare – MMF Festival

7 agosto | Buftea – Summer Well

9 agosto | Katowice – OFF Festival

14 agosto | Göteborg – Way Out West

15 agosto | Helsinki – Flow Festival

21 agosto | Biddinghuizen – Lowlands

22 agosto | Hasselt – Pukkelpop

19 settembre | Londra – Roundhouse

Il percorso internazionale dei Nu Genea

Negli ultimi anni i Nu Genea hanno costruito un percorso sempre più internazionale. Dopo la collaborazione con Tony Allen nel progetto The Tony Allen Experiments, nel 2018 pubblicano Nuova Napoli, disco che mette al centro il legame con la città partenopea fondendo elettronica, strumenti acustici e voci in lingua napoletana.

Il successo si riflette anche dal vivo, con concerti nei festival di tutto il mondo, da Pukkelpop a Rock En Seine, passando per Melt, Flow e Club To Club. Nel 2022 arriva Bar Mediterraneo, preceduto dai singoli Marechià e Tienatè, entrambi certificati Disco d’Oro.

Con People of the Moon il duo partenopeo si prepara ora a inaugurare una nuova fase del proprio percorso, riportando sui palchi europei quel mix di groove, ricerca sonora e cultura mediterranea che negli anni è diventato la cifra del progetto.