Nox, “Mancava l’aria” è il nuovo singolo disponibile dal 1 Aprile

Nox, giovane artista classe ’02, di origini marocchine, ma cresciuto in Valle d’Aosta, è fuori dal 1 Aprile con il nuovo singolo, Mancava l’aria, secondo brano in collaborazione con l’etichetta BHMG, dopo la pubblicazione di Città Nuova, uscita in Novembre.

Una penna in grado di farci entrare con immediatezza e sensibilità nella quotidianità della sua vita, ma anche di trasportarci in luoghi e tempi lontani, persino fiabeschi, definendo un immaginario unico che attinge dalle sue origini reinterpretandole in una chiave unica.

nox “mancava l’aria”

Un periodo intimo e personale del suo personale passato, raccontato con una timbrica in grado di spaziare dall’estrema delicatezza a note scure e travolgenti. Ed è propio sul contrasto tra l’oscurità e il dolore e le emozioni positive provate grazie a una persona in grado di comprendere il giovane artista che si sviluppa il singolo.

La produzione è curata da Eiemgei e Mont Black. Proprio con quest’ultimo l’artista collabora a partire dal 2020, in un percorso che lo ha aiutato a crescere artisticamente passato attraverso la pubblicazione dei singoli Harley Quinn e Aladdin, che hanno attirato l’attenzione grazie alla loro originalità.

A partire dal 5 Aprile, è disponibile anche il videoclip ufficiale, diretto da Mattia Bonanno.

Guarda qui il videoclip ufficiale:

L’artista è inoltre molto attivo sui social, lo potete seguire sui suoi canali ufficiali, qui.

Foto di Arianna Angelini