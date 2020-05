Notre Dame de Paris. Il tour rinviato al 2021 a causa del Coronavirus

Come già preannunciato nei giorni scorsi dal nostro sito, in arrivo la prima collaborazione Street pop tra i due artisti.

Il brano è stato mandato in onda in anteprima la sera del 7 maggio dopo il Tg di Rai 1.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.