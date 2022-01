NOTRE DAME DE PARIS, IL MUSICAL INTRAMONTABILE: IL TOUR PER I VENTI ANNI CON IL CAST ORIGINALE STA GIÀ SBANCANDO

Notre Dame De Paris il Musical. Tutto nasce dal romanzo di Victor Hugo NOTRE DAME DE PARIS, che lo scrittore francese pubblicò nel 1831: già allora venne immediatamente accolto con grande favore, superando la censura del tempo e giungendo fino al nostro secolo. Racconta una storia senza tempo ed è forse per questo motivo che è diventata l’opera popolare moderna più famosa al mondo.

Quest’anno celebra il ventennale dall’esordio sulle scene italiane, avvenuto per la prima volta in italiano il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma.

In occasione di un anniversario così importante, solo ed esclusivamente per il 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda.

Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno nei panni di Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

Proprio per i vent’anni dal debutto, le musiche e le canzoni di Notre Dame de Paris nella loro versione italiana sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, così da permettere agli amanti dello show di riascoltare in ogni momento i propri brani preferiti.

Nei negozi online si trovano la versione studio “Notre Dame De Paris (Platinum Edition)” e “Notre Dame De Paris – Live Arena Di Verona (2002)” cantata dagli interpreti originali.

Notre dame de paris il Musical

La versione italiana dello spettacolo, curato da Pasquale Pannella e Luc Plamondon con le musiche di Riccardo Cocciante, altrettanto protagoniste come la storia stessa, ha appassionato in questi anni più di quattro milioni di persone. L’opera è pronta a emozionare ancora il pubblico attraverso un tour che sarà in grado di riconoscere l’immortalità di questa opera.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, partirà il 3 marzo 2022 da Milano e proseguirà in diverse città italiane per concludersi a dicembre 2022 a Trieste.

NOTRE DAME DE PARIS è un capolavoro dal carattere mondiale che emoziona per la storia, per le musiche, per l’adattamento in italiano, per le coreografie, le scenografie ed i costumi d’epoca.

Ecco come ne parla Riccardo Cocciante…

Sono trascorsi vent’anni dalla prima rappresentazione italiana ma la forza, la maestosità e la grandezza di quest’opera popolare sono quelle del primo giorno. Notre Dame de Paris parla dell’anima umana, che è eterna e soffre, ieri come oggi, per amore e per le ingiustizie.

Racconta dell’incapacità di accettare l’altro, il diverso da noi. L’essere umano si evolve ma i sentimenti e le dinamiche di cui è vittima e carnefice allo stesso tempo restano i medesimi perché appartengono alla sua natura fallibile.

La forza di Notre Dame de Paris proviene anche dal pubblico che continua ad appassionarsi alla storia di Esmeralda e Quasimodo, due diversi che lottano per essere amati e amare.

In due decadi di storia italiana dello show, sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. L’opera popolare moderna, inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali.

“Dopo 15 anni, Notre Dame de Paris ha continuato a tenere la scena con un successo strepitoso, che non conosce paragoni – commenta David Zard, padre di Clemente e primo impresario e produttore ideatore dello spettacolo messo in scena nel 2002 – Questo progetto è entrato nel DNA degli italiani. Il nostro paese non aveva mai visto così tanti spettatori e repliche per un musical prima.”

A conferma dell’entusiasmo della squadra che lavora a questo magistrale musical, ci sono le vendite. A pochi giorni dall’annuncio del ventennale di NOTRE DAME DE PARIS sono stati venduti oltre 40mila biglietti.

CALENDARIO TOUR VENTENNALE 2022:

Dal 3 marzo al 3 aprile 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi – AGGIUNTE NUOVE DATE

Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona @ PalaPrometeo

Dal 15 al 18 aprile 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent – AGGIUNTE NUOVE DATE

Dal 5 all’8 maggio 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – AGGIUNTE NUOVE DATE

Dal 12 al 22 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport di Roma – AGGIUNTE NUOVE DATE

Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Dal 9 al 12 giugno 2022 – Lugano @ Teatro LAC

Dal 22 al 24 luglio 2022 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose

Dal 27 al 30 luglio 2022 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea – AGGIUNTE NUOVE DATE

Dal 5 al 7 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi

Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA) @ Forte Arena

Dal 18 al 24 agosto 2022 – Palermo @ Teatro di Verdura

Dall’8 all’11 settembre 2022 – Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini”

Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli @ Teatro PalaPartenope

Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari @ PalaFlorio

Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania @ PalaCatania

26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA) @ PalaSele

Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino @ Pala Alpitour

Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti