Notre Dame de Paris 2026, via ai casting per il nuovo tour. Tutto quello che c’è da sapere

Aperti i casting per NOTRE DAME DE PARIS 2026, il musical dei record firmato Riccardo Cocciante, chye si prepara a una nuova rinascita.

Sono aperte le selezioni ufficiali per il tour italiano 2026/2027, con un cast completamente rinnovato.

Andiamo a scoprire meglio insieme a chi sono aperti i casting e cosa serve.

Notre Dame de Paris 2026: aperti i casting per il nuovo tour

Dopo aver emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo, l’opera popolare tratta dal romanzo di Victor Hugo, con testi di Luc Plamondon e adattamento italiano di Pasquale Panella, si appresta a tornare in scena con una nuova voce, nuovi volti e una storia che continua a battere forte.

La produzione ha annunciato l’apertura ufficiale dei casting per tutti i ruoli principali dello spettacolo. Le selezioni si svolgeranno a Milano nel mese di giugno 2025.

Chi può partecipare alle audizioni e come candidarsi

Possono partecipare alle audizioni tutti i cantanti maggiorenni. Per candidarsi è necessario inviare entro e non oltre il 2 maggio 2025:

Curriculum vitae

Due foto (una in primo piano e una a figura intera)

Video provino con esecuzione dei brani indicati per il ruolo scelto (max 8MB)

La mail va inviata a: audizioni@vivoconcerti.com e nell’oggetto va specificato il ruolo per cui ci si propone. Chi intende candidarsi per più ruoli, deve inviare una mail separata per ciascun personaggio.

Le audizioni sono aperte solo a candidati di età pari o superiore a 18 anni. Non verranno prese in considerazione candidature incomplete o con video superiori a 8MB.

I ruoli disponibili per il cast 2026/2027

La produzione cerca artisti per i seguenti personaggi:

QUASIMODO – Uomo robusto, voce dal LA grave al SOL/LA acuto

– Uomo robusto, voce dal LA grave al SOL/LA acuto ESMERALDA – Giovane donna, anche straniera, voce da LA a DO#/RE#

– Giovane donna, anche straniera, voce da LA a DO#/RE# GRINGOIRE – Uomo di bella presenza, voce da SOL a LA

– Uomo di bella presenza, voce da SOL a LA FROLLO – Uomo maturo e autoritario, voce da FA# a LA

– Uomo maturo e autoritario, voce da FA# a LA FEBO – Giovane uomo, seduttore, voce da SOL a LA

– Giovane uomo, seduttore, voce da SOL a LA CLOPIN – Uomo carismatico, anche straniero, voce da LA a SIb

– Uomo carismatico, anche straniero, voce da LA a SIb FIORDALISO – Giovane donna fragile e innocente, voce da SOL a MI di testa

Ogni candidato dovrà presentare due brani tratti dallo spettacolo, sulle basi originali indicate dalla produzione.

Notre Dame de Paris 2026/2027: tutte le date del tour italiano

Prodotta da Clemente Zard per Vivo Concerti, la nuova tournée partirà il 26 febbraio 2026 da Milano per concludersi il 29 dicembre a Roma. Di seguito, tutte le tappe già annunciate:

CALENDARIO COMPLETO

26 feb – 15 mar: Milano – Teatro Arcimboldi

3 – 7 apr: Jesolo – Palazzo del Turismo

18 – 19 apr: Eboli – PalaSele

24 – 26 apr: Pesaro – Vitrifrigo Arena

7 – 9 mag: Reggio Calabria – PalaCalafiore

22 – 24 mag: Montichiari – PalaGeorge

27 – 31 mag: Lugano – LAC

1 – 5 lug: Genova – Teatro Carlo Felice

22 – 24 lug: Ferrara – Piazza Ariostea

6 – 8 ago: Olbia – Olbia Arena

24 – 30 ago: Palermo – Teatro di Verdura

10 – 13 set: Viareggio – Gran Teatro Giacomo Puccini

22 – 25 ott: Messina – PalaRescifina

28 ott – 1 nov: Napoli – PalaPartenope

10 – 15 nov: Bari – Palaflorio

18 – 22 nov: Firenze – Nelson Mandela Forum

27 – 29 nov: Conegliano – Prealpi SanBiagio Arena

4 – 6 dic: Torino – Inalpi Arena

11 – 13 dic: Casalecchio di Reno – Unipol Arena

16 – 22 dic: Trieste – Teatro Politeama Rossetti

26 – 29 dic: Roma – Palazzo dello Sport

Una nuova avventura è pronta a cominciare. Il cuore di Notre-Dame de Paris batte più forte che mai.

CLICCA QUI PER INFORMAZIONI E BIGLIETTI