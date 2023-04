I Nomadi festeggiano 60 anni di carriera con due appuntamenti live e l’album “Cartoline da qui”

Quest’anno i Nomadi, tra le band più longeve al mondo, sicuramente la più longeva in Italia, festeggiano 60 anni di carriera. Per l’occasione è in arrivo un nuovo album di inediti, Cartoline da qui.

Come già avvenuto per gli ultimi dischi di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini anche il nuovo disco della band sarà disponibile solo in formato fisico.

Cartoline da qui uscirà venerdì 5 Maggio su etichetta BMG Vinile Deluxe (edizione limitata, numerata e colorata, disponibile solo nei negozi di dischi), Vinile e CD. Ogni prodotto sarà accompagnato da un esclusivo adesivo celebrativo “Nomadi 60”.

Beppe Carletti, storico fondatore della band, lo annuncia così:

“CARTOLINE DA QUI è il nostro 38° Album in studio che esce proprio nel 60° anno in musica dei Nomadi. Era infatti il 1963 quando è iniziata questa incredibile ed unica avventura, tanta strada abbiamo percorso e tanti progetti abbiamo ancora nel cassetto!

Dopo due anni, un disco di tutte canzoni inedite. È un nuovo lavoro in cui crediamo molto e che ci rappresenta, le tematiche che raccontiamo, da sempre fondamentali per il nostro essere Nomadi, prendono dall’attualità e dalla nostra esperienza vissuta come gruppo e come individui.

All’interno ci sono tante sorprese che non voglio raccontare e che scoprirete con l’ascolto.”

Qui a seguire i link per il pre-order del disco.

Il 2023 sarà per i Nomadi un anno ricco di concerti e ci sono anche due appuntamenti dedicati al compleanno della band, il 3 giugno a Novellara e il 10 giugno a Riccione.

Due date che saranno grandi occasioni per radunarsi tutti insieme e celebrare l’uscita dell’ultimo album che si preannuncia ricco di grandi sorprese. Nell’attesa per chi lo volesse può recuperare la lunga intervista realizzata dal nostro Fabio Fiume a Beppe Carletti qui.