Sanremo 2021 Noemi Glicine significato della canzone.

Noemi torna al Festival di Sanremo con Glicine, brano che porta la firma di Mahmood e Dardust, una coppia che in passato ha già dimostrato di saper vincere la kermesse.

L’ultima partecipazione della cantautrice romana risale al 2018, anno in cui presentò Non Smettere Mai di Cercarmi, brano che però non convinse pubblico e giuria e che si piazzò al 14° posto.

Così Noemi spiega il ritorno sul palco dell’Ariston.

“Questo Sanremo lo affronterò con una grande emozione perchè questa riscoperta me lo fa vivere come se fosse la prima volta. Sto mostrando dei lati diversi di me e anche delle fragilità. Per colpa della pandemia mi mancano molte cose. Mi dispiace che non ci siano concerti e che i teatri siano chiusi. Secondo me saremo tutti carichi a pallettoni al Festival. Dopo un periodo di stop Sanremo ha un significato particolare. La musica è la colonna sonora della nostra vita.”

NOEMI GLICINE SIGNIFICATO

La canzone che Noemi porta a Sanremo si intitola Glicine. Per l’artista che il pubblico ha conosciuto a X Factor 2009 si tratta della sesta volta sul palco dell’Ariston.

“È una canzone che amo molto perchè ci vedo dentro una riscoperta importante e mi piace molto il modo in cui ho lavorato su questo pezzo partendo da me e dalle mie emozioni. Spero che vi piaccia. La sonorità del brano è molto personale, molto mia. Io ho cercato di recuperare e riscoprire anche sei suoni che mi piacciono molto, ma che finora non ho mai inserito nei miei dischi. Secondo me c’è un bel mix tra l’analogico e il digitale. Quello che si crea è una dimensione unica che è la mia.”

NOEMI GLICINE

In arrivo prossimamente.