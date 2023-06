Nòe Troppo caldo all’improvviso, il primo album tra passione e nostalgia

Nòe Troppo caldo all’improvviso è uscito il 26 maggio il tanto atteso album d’esordio pubblicato sotto l’etichetta Freecom (ed. Bkm Production). Con la preziosa produzione di Fabio Gargiulo, noto per il suo lavoro con artisti come La Rappresentante di Lista, Francesca Michielin, Motta e Arisa, l’album esplora il tema della lontananza dalla terra natale e della malinconia inevitabile che ne deriva.

Dal punto di vista musicale, TROPPO CALDO ALL’IMPROVVISO si presenta come un melting pot di suoni e stili, mescolando sapientemente elementi classici ed elettronici. Nell’album si fondono la tradizione della banda di paese, il folklore mediterraneo, le dolci note della chitarra classica, gli archi ma anche i ritmi moderni come la 808, i synth e le chitarre distorte.

L’artista stessa, Nòe, ha commentato il suo album dicendo:

In questi otto brani ci sono parole mai dette, intime e nostalgiche, ma anche parole nuove, forti e adulte. È un album complesso, con legami che stringono le canzoni l’una all’altra, riassumendo un periodo di crescita e realizzazione personale. Sentirsi donna, comprendersi adulta e affrontare le proprie paure è stato un processo importante. È stato come sentire un vento improvviso, che spalanca gli occhi e lascia affiorare ricordi ed emozioni. Da qui il titolo, TROPPO CALDO ALL’IMPROVVISO.

Il disco presenta una raccolta di otto brani che narrano frammenti di vita, accompagnati dalla voce intensa di Nòe, che svela un legame costante con la natura e i luoghi d’origine. La narrazione, a tratti cruda ma efficace, ha l’obiettivo di abbattere le distanze con gli ascoltatori, creando un senso di intimità con le sue storie.

Dalle struggenti parole di Diamanti, che esplora la difficoltà di mantenere vivo il legame con la terra d’origine quando ci si trova lontani, fino alla canzone Farei anche un figlio, che affronta il desiderio di maternità e le sue sfaccettature, passando per la sensualità di Toccami e il rapporto madre-figlia in Sophia Loren, ogni traccia dell’album offre un’esperienza unica e coinvolgente.

Con TROPPO CALDO ALL’IMPROVVISO, Nòe dimostra di essere una cantautrice di grande profondità artistica e emotiva.

Siamo andati a vedere il live di presentazione del disco il 31 maggio 2023 all’Arci Bellezza di Milano, l’artista oltre a cantare i brani del nuovo album ha duettato con Gabriella Martinelli una cover di Battiato e poi ci ha regalato una versione commovente in acustico di Cu ti lu dissi. Ne ha fatta di strada Nòe che ricordiamo ancora per quella eliminazione ingiusta ai Bootcamp di X Factor nel 2017 in cui ci regalò una bellissima versione de La notte ma non bastò a convincere Mara Maionchi. Da sottolineare anche in apertura il collettivo Canta fino a dieci. Una festa per la cantautrice siciliana alla presenza di un pubblico attento e partecipe a tutto lo spettacolo.

Ecco le tappe del suo tour estivo:

15.06 Darsena Pop – Palazzolos (BS)

16.06 Ratinerò Flow, Soncino (CR)

17.06 Vetta, San Pellegrino (BG)

30.06 Magazzino sul Po, Torino

8.07 Meraviglia Festival, Piana di Vigezzo (VB)

2.08 CastellinAria – Festa Pop, Alvito (FR)

4.08 Bastione Sangallo, Fano (PU)

Nòe Troppo caldo all’improvviso tracklist

1. DIAMANTI

2. FAREI ANCHE UN FIGLIO

3. LA PAURA

4. TOCCAMI

5. NON RIESCO PIÙ A PARLARE

6. COME FACEVA MIO PAPA’

7. SCIROCCO

8. SOPHIA LOREN