Niveo trasforma il disagio in identità e si lancia in un’estate da ballare nel nuovo singolo, “ICONICA”

Niveo, ICONICA: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo essersi messo completamente a nudo con Nonostante Te e aver presentato il singolo Chiuso a Chiave in apertura della doppia data di Laura Pausini All’Unipol Forum di Assago (MI), Niveo annuncia la data d’uscita di ICONICA che – dopo l’anteprima a Camper (ne abbiamo parlato qui) – vedrà finalmente la luce venerdì 27 giugno per ADA / Warner Music Italy.

Scritto dallo stesso Niveo, insieme a Simone “heysimo” Sproccati e Santoianni, il brano fonde pop moderno e chitare distorte, sostenuto da una base ritmica incalzante e da un groove trascinante, con basso e chitarre che – suonate e registrate dal vivo – restituiscono energia e autenticità.

Curata da heysimo, la produzione di ICONICA unisce infatti chitarre, percussioni e inserti di synth dal gusto contemporaneo, accompagnando così l’ascoltatore in un viaggio sonoro che sa di estate e di libertà.

NIVEO, “ICONICA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL NUOVO BRANO

“Crescendo è naturale ritrovarsi a fare i conti con sempre più responsabilità, e il tempo libero diventa qualcosa di raro e prezioso. Quando ho scritto questa canzone, ero alla ricerca di un momento che sapesse di libertà, di incoscienza, di vita” ha raccontato il giovane cantautore a proposito della genesi del brano.

Poi, ha aggiunto: “ICONICA è la scelta di ballare, anche in maniera scoordinata, sopra tutto ciò che non possiamo cambiare o controllare. È trasformare il disagio in identità. È per chi prova ad affrontare il futuro senza abbassare lo sguardo, per chi cerca di essere leggero, senza diventare superficiale, o per chi sogna di vivere una notte da ricordare.

Una di quelle che sanno di amici, vento sul viso mentre viaggi in auto e sogni da realizzare”.

Ad accompagnare il brano, un videoclip girato al BASE di Milano e diretto da Alice Dobrigna. In scena con Niveo c’è Stera di Casastera, content creator dalla vena ICONICA.

Insieme danno vita a un incontro semplice ma significativo, in cui lei lo guida — tra ironia e leggerezza — a prendersi meno sul serio, ma anche a guardarsi con occhi nuovi e spensierati.

La foto di copertina, dell’articolo e del singolo, è della nota fotografa Francesca Dall’Olio, già al lavoro su copertina “iconiche” di Tiziano Ferro, Gianluca Grignani e Biagio Antonacci, tra gli altri. Artwork della copertina di Olivia Missale.

https://youtu.be/c2Aus-2Mzjg

TESTO DEL BRANO

Na na na

Na na na

Questo silenzio è scomodo

In piedi nel tram

Le sedie di un pub

In centro città

Ma nel casino m’impanico

Qualcosa non va

Ho gli occhi di chi

Sa già come andrà

Mi conosco bene

Sbaglierò strada

Perché faccio sempre

La scelta sbagliata

Strade senza nomi

Ricordi a metà

Tra quello che ho perso

E un’altra città

Fermo in mezzo ai miei pensieri

Oggi come ieri

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di prendere in giro

Futuro e destino

E basta un respiro

Per fare mattino

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di spezzare le paure dentro un bar

E prendere in giro

Futuro e destino

Con la radio che fa

Na na na

E allora io me ne fotto

Io me ne frego

Ho tolto peso al domani

Per sentirmi leggero

Quindi io me ne fotto

Io me ne frego

Sento il petto che batte

E mi rallenta il pensiero

Fermo in mezzo ai miei pensieri

Oggi più di ieri

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di prendere in giro

Futuro e destino

E basta un respiro

Per fare mattino

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di spezzare le paure dentro un bar

E prendere in giro

Futuro e destino

Mi ricordavo piccolo e un po’ strano

Ma queste notti non mi hanno cambiato

Alla nostra età

Ogni alba è una possibilità

Hai voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Noi a prendere in giro

Futuro e destino

E basta un respiro

Per fare mattino

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Noi a spezzare le paure dentro un bar

E prendere in giro

Futuro e destino

Con la radio che fa