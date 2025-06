Niveo è pronto per un’estate ICONICA! Su Rai 1 l’anteprima del nuovo singolo

Niveo: un’estate ICONICA e quattro imperdibili appuntamenti live a luglio 2025

Niveo è pronto per un’estate che si preannuncia ICONICA, come il titolo del suo nuovo singolo, presentato in anteprima su Rai 1, a Camper, il programma televisivo condotto da Peppone che porta in vacanza i telespettatori per tutta l’estate.

Inoltre, a partire da oggi – sabato 7 giugno – il suono del brano, di cui non è ancora stata svelata la data d’uscita, è già disponibile in anteprima su TikTok.

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo di ICONICA:

Fermo in mezzo ai miei pensieri

Oggi come ieri

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di prendere in giro

Futuro e destino

E basta un respiro

Per fare mattino

Ho voglia di una notte iconica

Mani sopra gli occhi e immagina

Di spezzare le paure dentro un bar

E prendere in giro

Futuro e destino

Con la radio che fa

Na na na

NIVEO: un’estate 2025 “iconica” e 4 imperdibili 4 live

Il brano arriva dopo la pubblicazione di Chiuso A Chiave e la partecipazione – lo scorso 31 maggio – a Bulli Low Cost, lo spettacolo organizzato al Teatro Olimpico di Roma dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bullistop. Ma non è tutto! Ieri, sabato 7 giugno, Niveo si è infatti esibito anche al Padova Pride Village, dove ha presentato il nuovo singolo.

Qui, di seguito, riportiamo invece i prossimi appuntamenti live: