23 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
23 Settembre 2025

Niveo, dalla paura di non avere abbastanza tempo nasce un desiderio: vivere “A Rallentatore”

Prodotto da Steve Tarta ed heysimo, il brano dà voce a un bisogno impellente: godersi ogni attimo

di Lorenza Ferraro
Niveo: significato del testo di A Rallentatore
Niveo, significato del testo del nuovo singolo A Rallentatore.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 26 settembre, A Rallentatore (ADA / Warner Music, qui il pre-save) è il nuovo singolo di Niveo che, dopo aver trascorso un’estate ICONICA, canta ora il bisogno di godersi ogni attimo: “Vorrei sbagliare e fare l’amore e vivere la vita a rallentatore”.

Composto da Niveo, Fusaro e Steve Tarta, che lo ha anche prodotto insieme ad heysimo, il brano nasce da un arpeggio di chitarra elettrica in finger style, che nell’inciso esplode in uno stumming distorto, come se la musica stessa raccontasse l’agitazione del tempo che scorre.

Niveo cover A Rallentatore

NIVEO, “A RALLENTATORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Brano up tempo, che intreccia sonorità pop moderne con chitarre e synth dal respiro contemporaneo, “A Rallentatore racconta quel bisogno che nasce quando smettiamo di avere fretta di crescere e iniziamo a perdere le persone, imparando a dare un valore diverso alle cose, ai momenti e agli affetti“, chiosa Niveo.

Poi, aggiunge: “Questo brano riflette quell’ansia che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita: il timore di non avere abbastanza tempo per fare ciò che desideriamo davvero, per dire ciò che non abbiamo detto e per fermarci accanto a chi ci ha resi quello che siamo“.

IL VIDEOCLIP

Per accompagnare l’uscita di questo suo nuovo singolo, Niveo ha scelto un racconto personale e autentico anche sul piano visivo. Ed ecco che, durante una breve vacanza in Sardegna, più precisamente nell’isola di Sant’Antioco, il giovane cantautore ha realizzato un videoclip che affida alle immagini di una giornata tra famiglia e amici il senso profondo del brano, restituendo un ritratto semplice e sincero di una vita da vivere A Rallentatore.

IL TESTO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo di A Rallentatore, scritto dallo stesso Niveo insieme a Fabrizio Fusaro e Donato Santoianni:

Cosa ci resterà
Dei baci da nascondere
La fretta che hai di crescere
E il tempo mi cambierà
Non ho più favole in cui credere
Ma sogni da raggiungere
Vorrei sbagliare e fare l’amore
e vivere la vita a rallentatore
e vivere la vita a rallentatore

Foto di copertina a cura di Francesca Dall’Olio.

