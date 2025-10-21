Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera con il tour nei palasport

Dopo il successo de I miei meravigliosi anni ’80, Nino D’Angelo annuncia il ritorno dal vivo nel 2026. L’anno prossimo il cantautore napoletano compie 50 anni di carriera; e li festeggerà insieme al suo pubblico con I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026.

“Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera” – racconta Nino D’Angelo – “e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Il titolo del nuovo tour è una dichiarazione d’intenti. Nino D’Angelo ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera negli anni ’80, proponendo anche alcuni testi degli anni ’90 senza dimenticare gli ultimi successi. Il “Bis” è un omaggio al successo della precedente tournée, con i sold out ottenuti nei palazzetti di Bari, Milano ed Eboli.

Il nuovo spettacolo unirà musica, immagini e racconto, per celebrare la carriera dell’artista che da cinquant’anni scrive la storia della canzone napoletana e popolare italiana. L’inizio del tour I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026 è previsto per il 20 febbraio 2026 da Catania. Qui di seguito, ecco le prime date annunciate:

20 febbraio 2026 – PalaCatania di Catania

5 marzo 2026 – PalaFlorio di Bari

7 marzo 2026 – Unipol Arena di Bologna

19 marzo 2026 – Unipol Forum di Milano

11 aprile 2026 – PalaSele di Eboli

I biglietti del tour, prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Ventidieci, sono disponibili dal 20 ottobre 2025 su TicketOne.

Nino D’Angelo al cinema

Il ritorno nei palasport arriva dopo un anno molto fortunato per Nino D’Angelo. Il tour estivo ha segnato il tutto esaurito, culminato con un doppio sold out storico in Piazza del Plebiscito a Napoli. Inoltre, il film documentario Nino. 18 giorni, diretto dal figlio Toni D’Angelo, ha ottenuto un ottimo riscontro alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 venendo applaudito dalla critica.

Con Nino. 18 giorni, Toni D’Angelo vuole rispondere alle domande: Chi era suo padre negli anni ‘80? Com’è arrivato al successo e al benessere dalla povertà più assoluta? Per fare ciò, ha seguito il padre in giro per l’Italia, durante le tappe del suo tour, incalzandolo con le domande e registrando tutto. L’ha anche riportato nei luoghi della sua infanzia.

Il pretesto per iniziare questo viaggio nella memoria sono i 18 giorni in cui Toni nacque e Nino D’Angelo era a Palermo. Il cantautore si trovava lì, perché impegnato con la prima sceneggiata che lo rese noto. Si trattò di un successo inaspettato che ritardò di 18 giorni la conoscenza tra padre e figlio. Oggi, a distanza di anni, Nino e Toni – diventato padre a sua volta – cercano di riappropriarsi di quel tempo perduto. Il risultato è un racconto intenso e toccante che scava nell’anima dell’artista napoletano.

Ecco dove vedere “Nino. 18 giorni”

Il film documentario è stato presentato in anteprima alla 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica. Dal 20 novembre 2025, Nino. 18 giorni arriva al cinema come evento speciale per Nexo Studios. Le prevendite sono già aperte sul sito nexostudios.it, dove si trova anche l’elenco delle sale. On line è disponibile il trailer dell’opera.

Nino. 18 giorni è prodotto da Isola Produzioni con Rai Cinema, MAD Entertainment, Stefano Francioni produzioni, Di.Elle.O., in collaborazione con Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico ETS e Waterclock. Il film è realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Campania e la Film Commission Regione Campania. La distribuzione nelle sale è ad opera di Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio LatteMiele e MYmovies.

