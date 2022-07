Niko Pandetta lancia il singolo “Pistole nella Prada”. Il video in quattro giorni al secondo posto delle tendenze di YouTube

Niko Pandetta Pistole nella Prada testo del nuovo singolo del discusso rapper fuori da mercoledì 6 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Negli scorsi giorni Niko Pandetta ha fatto molto parlare di sé a causa di un lungo sfogo postato sui social (lo trovate integrale qui) dopo ha usato parole durissime contro le forze dell’ordine ree di annullare le sue date live da ormai diversi mesi.

Nel frattempo il rapper continua a portare a casa risultati con la sua musica. Canzoni divisive che dividono nettamente il pubblico per i contenuti del loro testi. L’album Bella vita, uscito il 21 gennaio 2022 per ADA Music Italy, ha venduto circa 20.000 copie permettendo all’artista di classificarsi al 53esimo posto degli album più venduti nel primo semestre del 2022.

Niko Pandetta Pistole nella prada testo e audio

Il nuovo singolo del rapper prosegue un percorso iniziato con Pistole nella Gucci (quasi 9 milioni di stream su Spotify) e proseguito con Pistole nella Fendi (11 milioni di stream su Spotify e 25 milioni di views del video). Il brano si intitola infatti Pistole nella Prada ed è realizzato, come i precedenti, con Tempoxso & Janax.

Il videoclip del nuovo singolo è stato girato in un parcheggio a Villa Gordiani, quartiere nelle periferia sud est di Roma, vicino a Centocelle.

Diretto da Emanuele Pistoia il video di Pistole nella Prada ha superato quota un milione di visualizzazioni su YouTube in meno di 4 giorni e, nel momento in cui stiamo scrivendo (10 luglio) è al secondo posto nelle tendenze Musica della nota piattaforma preceduto solamente da Tropicana dei Boomdabash con Annalisa e davanti a PamPamPamPamPamPamPamPam di Irama.

Qui a seguire il testo della canzone.

Zitti tutti, pistole nella Gucci bro

Non ci prendi, il mio ferro è nella Vuitton

Nella Fendi una lupara e un Makarov

Pizza e mafia davvero, non solo su Cod

Strada, madama, fanculo puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang

Strada, madama, fanculo, puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang

Fanno boom, i ferri por la calle babe

Camerun, i frà non posso dirti chi

Fai bla bla, parli di Niko e non sai che

Fai bam bam, se non dici: ”Scherzavo frère”

Soy Pandetta, gli dico è una leggenda

La glock è una Beretta, nella Prada della tua miss

Maledetta, tiene la pussy stretta

È nuda in cameretta, si fa una foto e manda un kiss

Zitti tutti, pistole nella Gucci bro

Non ci prendi, il mio ferro è nella Vuitton

Nella Fendi una lupara e un Makarov

Pizza e mafia davvero, non solo su Cod

Strada, madama, fanculo, puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang

Strada, madama, fanculo, puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang

Nella Maybach due bitch, un boss

Dentro la felpa Tech la Smith, la glock

Fumo due G di kush

Ho fatto i soldi ma mi vesto ancora come il pusher

Baby spegni la luce

Vita non era facile, le pistole cariche

Cresci, spari e impari che

Dentro è tutto inutile eh, eh, eh

Solo questo, baby paga, portami il resto

Tanto sai che io non mi sposto

Prendo tutto ad ogni costo

Zitti tutti, pistole nella Gucci bro

Non ci prendi, il mio ferro è nella Vuitton

Nella Fendi una lupara e un Makarov

Pizza e mafia davvero, non solo su Cod

Strada, madama, fanculo, puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang

Strada, madama, fanculo puttana

Pistole nella Prada fanno bang, bang, bang, bang

M’ama non m’ama, questa filigrana

Ragazzi per la strada fanno gang, gang, gang, gang