Night Skinny: il nuovo disco arriva a settembre e conterrà ben 40 collaborazioni

Night Skinny nuovo album in arrivo per il Producer classe 1983 considerato tra i migliori esponenti della musica rap italiana.

La carriera del molisano Luca Pace, questo il vero nome dell’artista, è iniziata ufficialmente nel 2005 e ad oggi conta tre EP usciti nel 2005, 2009 e 2016, due Mixtape (2010 e 2016) e cinque album ufficiali: Metropolis Stepson (2010), Zero Kills del 2014, City of God del 2015, Pezzi del 2017 e il grande successo di Mattoni, album lanciato nel 2019 che ha conquistato il doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie vendute.

E se nel 2019 Night Skinny aveva coinvolto nell’album ben 26 artisti (Noyz Narcos, Marracash, Fabri Fibra, Capo Plaza, Lazza, Ernia, Tedua, Madame etc.) , col nuovo disco in uscita a settembre del 2022 promette di fare ancora di meglio. Gli artisti coinvolti infatti saranno ben 40.

Ad annunciare l’uscita del nuovo disco per Island Records è stato l’artista con un post sui social.

Night Skinny nuovo album

“Ho chiuso il disco. Uscirà a settembre.

È il mio lavoro migliore, l’ultimo della mia trilogia.

Negli scorsi mesi avete visto le interviste, gli artisti nel mio studio e nelle sessioni in giro per l’Italia, il merch… Ma non potevo dire nulla di ufficiale finché non fosse stato perfetto. Ora lo é.

Più di 40 artisti, un solo produttore. Tagga chi cazzo vuoi e digli che stiamo per farlo di nuovo ❤️ TNS”

Subito sotto al post dell’artista sono arrivati i commenti dei colleghi… Ghali, Bnkr44, Noyz Narcos, Luchè, Sixpm, Gaia, Lazza, Ernia e molti altri ancora.

Non ci resta che aspettare che passi poco più di un mese per scoprire chi saranno i 40 artisti coinvolti in questo nuovo disco.